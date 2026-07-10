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На маршруте Петербург - Выборг по выходным запустят дополнительные «Ласточки»

Опубликовано: 10 июля 2026 01:52
 Проверено редакцией
Городовой ру
На маршруте Петербург - Выборг по выходным запустят дополнительные «Ласточки»
фото legion-media
Хорошие новости для путешественников

Выходные — самое время вырваться из города и прокатиться по живописным местам Ленобласти. Теперь сделать это станет проще: на популярном маршруте Петербург — Выборг добавят поездов. Решение приняли с учётом пожеланий пассажиров — и это заметно расширит возможности для поездок.

Что меняется на маршруте

С 11 июля по 30 сентября 2026 года по субботам и воскресеньям между Финляндским вокзалом и Выборгом будет ходить дополнительная пара «Ласточек».

В итоге общее количество пар поездов на линии вырастет до 15 — так что шансов найти удобный рейс станет заметно больше, отмечает источник.

Расписание нового поезда

  • Отправление с Финляндского вокзала — в 11:10, прибытие в Выборг — в 12:22.
  • Обратный рейс стартует в 17:57, в Петербург поезд вернётся в 19:10.
  • Остановки предусмотрены на станциях: Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви.

Увеличение числа поездов — отличный повод запланировать поездку в Выборг. С дополнительным рейсом проще подобрать комфортное время, а остановки на промежуточных станциях делают маршрут удобным для разных целей — хоть на прогулку, хоть к друзьям. Главное — не забыть проверить расписание перед выходом из дома.

Ранее «Городовой» рассказывал о популярных направлениях для летнего отдыха.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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