На маршруте Петербург - Выборг по выходным запустят дополнительные «Ласточки»

Выходные — самое время вырваться из города и прокатиться по живописным местам Ленобласти. Теперь сделать это станет проще: на популярном маршруте Петербург — Выборг добавят поездов. Решение приняли с учётом пожеланий пассажиров — и это заметно расширит возможности для поездок.
Что меняется на маршруте
С 11 июля по 30 сентября 2026 года по субботам и воскресеньям между Финляндским вокзалом и Выборгом будет ходить дополнительная пара «Ласточек».
В итоге общее количество пар поездов на линии вырастет до 15 — так что шансов найти удобный рейс станет заметно больше, отмечает источник.
Расписание нового поезда
- Отправление с Финляндского вокзала — в 11:10, прибытие в Выборг — в 12:22.
- Обратный рейс стартует в 17:57, в Петербург поезд вернётся в 19:10.
- Остановки предусмотрены на станциях: Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви.
Увеличение числа поездов — отличный повод запланировать поездку в Выборг. С дополнительным рейсом проще подобрать комфортное время, а остановки на промежуточных станциях делают маршрут удобным для разных целей — хоть на прогулку, хоть к друзьям. Главное — не забыть проверить расписание перед выходом из дома.
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