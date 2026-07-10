Добавили в подстилку опилки и БАД – куры устраивают соревнования по яйценоскости: птицы здоровые и веселые

Птицеводы со стажем отлично понимают значимость не только сбалансированного кормления, но и надлежащего ухода за домашней птицей.
Ключевым аспектом, влияющим на полноценное развитие и высокую яйценоскость, является правильно организованная подстилка. Авторы канала «Секреты фермера» поделились опытом.
Наиболее подходящим материалом для оборудования курятника являются опилки. Они обладают необходимой структурой, обеспечивающей птице тепло и комфорт в любое время года.
Однако для поддержания чистоты опилок, предотвращения неприятных запахов и стимулирования максимальной яйценоскости, требуется добавление одного компонента.
По утверждению экспертов, этот элемент способствует переработке куриного помета, нейтрализации любых запахов и поддержанию сухости подстилки. Помимо этого, он обеспечивает выделение необходимого тепла, создавая максимально комфортные условия для содержания птицы.
Речь идет о биологически активной добавке, предназначенной для обработки подстилок, например, «Санвит-К». Расход составляет 30 граммов на 1 квадратный метр. Уход за подстилкой с использованием этого компонента будет максимально простым.
Для активации бактерий, содержащихся в биологически активной добавке, достаточно перекапывать подстилку один раз в три дня. Это обеспечит высокую продуктивность несушек и сохранит их здоровье.
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