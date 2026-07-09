Город РФ, который называют "русским Барбизоном": здесь не только красиво, но и очень вкусно - как добраться

Для тех, кто хочет посетить небольшой, но очень уютный город, советуем отправиться в Калужскую область. Тут находится населенный пункт, который называют “русским Барбизоном”. Речь идет о Тарусе.
Как добраться
Таруса находится всего в 140 км от Москвы, поэтому будет удобно добираться именно оттуда. Можно выбрать электричку, доехать до Серпухова, после чего пересесть на автобус. Если пугает пересадка, то лучше выбрать прямые рейсы автобусов. На собственном авто добраться до Тарусы получится по Симферопольскому шоссе, через Серпухов. Дорога займет 2,5 часа.
Чем уникален город
“На берегу Оки любила бывать творческая интеллигенция — художник Василий Поленов, поэтесса Марина Цветаева, пианист Святослав Рихтер и прозаик Константин Паустовский”, - сообщил портал “КП”.
Именно благодаря творческой интеллигенции Таруса получила сравнение с французским городом Барбизоном.
История
Первое поселение возникло здесь в 1246 году. Некоторое время оно являлось удельным княжеством, а в конце XIV века Таруса стала частью Московского государства. Во время Великой Отечественной войны город был захвачен противником, но ему удалось избежать значительных разрушений.
Что посетить
При нахождении в Тарусе стоит посетить музей семьи Цветаевых, дом-музей Паустовского, храм Воскресения Христова, Тарусскую картинную галерею, набережную Оки.
Что попробовать
“Туристы хвалят заведения на улицах Розы Люксембург, Октябрьской и Веселой.Гастрономический бренд города — яблочный цветаевский пирог. В отличие от традиционной шарлотки, в тесто добавляют сметану, которая создает нежную текстуру и придает пирогу особый вкус”, - заявил источник.
Опыт автора
Была в Тарусе только один раз, но осталась под впечатлением. Город маленький, но очень ухоженный, красивый и уютный. Я посетила все достопримечательности, а также попробовала местную шарлотку. Это восторг!
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