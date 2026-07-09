В Петергофе 11 июля введут ограничения для транспорта

Петергоф готовится к празднику — в честь Дня города запланированы яркие мероприятия. Но вместе с торжествами приходят и неудобства: 11 июля часть улиц закроют для транспорта. Чтобы планы на выходные не пошли прахом, стоит заранее разобраться, где появятся барьеры.
Где введут ограничения
По данным администрации Санкт‑Петербурга, в субботу, 11 июля, движение полностью запретят с 00:00 до 23:50. Под ограничения попадут сразу два участка: площадь Жертв Революции и Лихардовская улица — от площади до улицы Аврова.
Что это значит для водителей и пассажиров
- На площадь Жертв Революции нельзя будет заехать весь день — лучше вообще не строить маршрут через эту точку.
- Лихардовская улица станет непроезжей на отрезке от площади до улицы Аврова: попытка срезать путь здесь обернётся потерей времени.
- Из‑за перекрытия возможны заторы на соседних улицах — стоит учитывать, что трафик перераспределится.
Практический совет: как избежать проблем
Если на 11 июля намечены дела в районе Петергофа, проще всего:
- заранее подобрать объездные пути;
- по возможности перенести поездки на личном авто;
- отдать предпочтение общественному транспорту или пешим маршрутам.
Праздничные перекрытия — привычная история для больших городских событий. Немного планирования — и можно спокойно и без стресса провести выходной: и на праздник успеть, и лишних кругов по району не намотать.
Ранее «Городовой» рассказывал о плюсах и минусах жизни в городе на Неве.