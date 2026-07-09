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В Петергофе 11 июля введут ограничения для транспорта

Опубликовано: 9 июля 2026 20:37
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петергофе 11 июля введут ограничения для транспорта
фото legion-media
Как объехать перекрытие

Петергоф готовится к празднику — в честь Дня города запланированы яркие мероприятия. Но вместе с торжествами приходят и неудобства: 11 июля часть улиц закроют для транспорта. Чтобы планы на выходные не пошли прахом, стоит заранее разобраться, где появятся барьеры.

Где введут ограничения

По данным администрации Санкт‑Петербурга, в субботу, 11 июля, движение полностью запретят с 00:00 до 23:50. Под ограничения попадут сразу два участка: площадь Жертв Революции и Лихардовская улица — от площади до улицы Аврова.

Что это значит для водителей и пассажиров

  • На площадь Жертв Революции нельзя будет заехать весь день — лучше вообще не строить маршрут через эту точку.
  • Лихардовская улица станет непроезжей на отрезке от площади до улицы Аврова: попытка срезать путь здесь обернётся потерей времени.
  • Из‑за перекрытия возможны заторы на соседних улицах — стоит учитывать, что трафик перераспределится.

Практический совет: как избежать проблем

Если на 11 июля намечены дела в районе Петергофа, проще всего:

  • заранее подобрать объездные пути;
  • по возможности перенести поездки на личном авто;
  • отдать предпочтение общественному транспорту или пешим маршрутам.

Праздничные перекрытия — привычная история для больших городских событий. Немного планирования — и можно спокойно и без стресса провести выходной: и на праздник успеть, и лишних кругов по району не намотать.

Ранее «Городовой» рассказывал о плюсах и минусах жизни в городе на Неве.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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