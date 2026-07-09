Новый налог на воду из скважины в 2026 году - кого заставят платить

Что изменится для владельцев колодцев

Дачная романтика с собственной скважиной нередко идёт рука об руку с юридическими подводными камнями. Многие уверены: раз участок мой — значит, и вода под ним тоже.

Но по закону недра принадлежат государству, и правила пользования подземными водами становятся строже.

Кому лицензия не нужна: три спокойных условия

Если все три пункта про вас — можно не переживать:

Объём выкачиваемой воды — менее 100 кубометров в сутки: для обычной семьи это заведомо больше реальных потребностей.

Вода берётся с первого водоносного горизонта (так называемая «верховодка» или скважина «на песок»), обычно это глубина до 20–30 метров.

Ресурс используется исключительно для личных нужд — полив, баня, бытовые задачи, без продажи или коммерческого применения.

Когда придётся оформлять документы

Есть две ситуации, где без лицензии не обойтись. Первая — общая скважина в СНТ: товарищество как юрлицо обязано получить разрешение и платить налог, иначе штрафы могут лечь на всех дачников через целевые взносы.

Вторая — артезианская скважина (глубже 40–50 метров): она затрагивает стратегические запасы, поэтому лицензирование обязательно даже при минимальном расходе.

Практический совет

Проверьте статус своей скважины: если она «на песок» и нужна только для семьи — скорее всего, всё в порядке.

Если речь о коллективном водоснабжении или глубоком бурении, заранее выясните, оформлена ли лицензия. Не полагайтесь на «авось»: штрафы для юрлиц доходят до миллиона рублей, а разбираться с последствиями придётся всему СНТ.

Вывод

Закон о пользовании недрами не призван усложнять жизнь обычным дачникам, а защищает общие водные ресурсы от бесконтрольного расходования. Главное — понимать разницу между личной скважиной «на песок» и объектами, требующими строгого учёта. Об этом сообщает канал "Мастер Сергеич" (18+).

Личный опыт

Как-то разговорилась с соседкой по даче: она искренне не знала, что общая скважина в их СНТ должна быть лицензирована. Председатель уверял, что «никто не проверяет», а она просто радовалась, что вода есть. После нашего разговора она подняла этот вопрос на собрании — и оказалось, что документы действительно не оформлены. Теперь товарищество потихоньку собирает нужные бумаги: лучше разобраться сейчас, чем потом платить огромный штраф.

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