Больше никогда не поставлю светодиодные лампы: вернулась к обычным — и свет стал живым, глаза не болят

Современные светодиодные лампы считаются экономичными и долговечными. Но при их использовании многие замечают, что глаза быстрее устают, появляется головная боль, а вечером сложнее уснуть. Оказывается, спектр и пульсация света влияют на самочувствие не меньше, чем яркость. Сравнение разных типов ламп показывает, что привычные лампы накаливания часто оказываются более комфортными для глаз, пишет автор блога "Мастер Сергеич"
Почему светодиоды утомляют глаза
Основная проблема светодиодов — синий спектр, который создаёт нагрузку на сетчатку. Глазное яблоко постоянно напрягается, и через пару часов работы при таком освещении появляется ощущение песка в глазах. Кроме того, многие светодиоды имеют незаметную глазу пульсацию, которая утомляет нервную систему и провоцирует головные боли. После вечернего света от светодиодов мозг воспринимает его как дневной, что мешает выработке мелатонина и нарушает сон.
Лампы накаливания и галогеновые: мягкий свет без вреда
Лампы накаливания и галогеновые лампы дают тёплый, живой свет, близкий к естественному. Они не имеют вредной пульсации и синего спектра. Глаза не напрягаются, цветопередача естественная, а вечером легче расслабиться и заснуть. Хотя такие лампы потребляют больше электроэнергии, их свет гораздо комфортнее для длительного использования.
Личный опыт автора
Долгое время использовала светодиоды дома, считая их современными и экономичными. Но заметила, что глаза стали уставать быстрее. По совету коллег заменила светодиоды на лампы накаливания и галогеновые. Разница стала заметна сразу: головные боли прошли, вечером стало легче засыпать. Сейчас выбираю свет не по экономии, а по комфорту для глаз.
Вывод
Экономия на освещении может обернуться проблемами со зрением и сном. Лампы накаливания и галогеновые лампы обеспечивают мягкий, тёплый свет, который не утомляет глаза. Если вы проводите много времени под искусственным освещением, стоит выбрать комфорт, а не экономию.
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