Кладу мешочек с солью в стиралку — и бельё мягкое, цвета ярче: экономлю до 3000 ₽ на кондиционере

Раньше бельё стирали руками, добавляя соль, уксус и мыло, чтобы оно оставалось белоснежным и мягким. Сейчас стиральные машины взяли на себя основную работу, но народные секреты всё ещё работают. Один из них — использование соли для стирки в современных условиях. Она помогает вернуть белизну тюлю, убрать рыжие пятна и сделать полотенца мягкими, делится эксперт по домоводству Елена Матвеева.
Как использовать соль в стиральной машине
Крупная каменная соль — лучший выбор для стирки. Мелкая вымывается и не работает. Чтобы соль не касалась нагревательных элементов, её кладут в мешочек. Достаточно 1 столовой ложки на стирку. Мешочек — в барабан с бельём, порошок — стандартный. Результат — бельё мягкое, тюль свежий, желтизна исчезает без отбеливателей.
Если опасения за технику сохраняются, можно просто замочить вещи в солёной воде, прополоскать и затем постирать обычным способом. Эффект будет таким же.
Уксус как дополнительный помощник
Для усиления белизны и борьбы с известковым налётом можно добавить в стирку раствор уксуса: 1 ст.л. уксуса развести в 1 стакане воды и залить в машину. Это помогает избавиться от рыжих пятен, придаёт белью мягкость и благотворно влияет на нагревательные элементы, предотвращая образование накипи.
Личный опыт автора
Раньше сомневалась даст результат стирка с солью. Но мои белые полотенца после нескольких стирок стали серыми, и я решила рискнуть. Положила соль в мешочек, добавила в барабан и постирала как обычно. После сушки я заметила, что полотенца стали мягче и светлее. Тюль, который я замачивала в солёной воде перед стиркой, выглядел как новый. Сейчас часто использую соль для освежения белья и даже добавляю уксус для дополнительного эффекта.
Вывод
Соль и уксус — простые и доступные средства для возвращения белизны и мягкости белью. Используйте их в стиральной машине или для замачивания, и вещи будут выглядеть свежими дольше. Народные секреты работают и в современных условиях.
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