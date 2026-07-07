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Кладу 2 дармовых ингредиента на дно горшка – и орхидеи выстреливают цветоносами, как Купидон стрелами — покупной грунт отправится в утиль

Опубликовано: 7 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Кладу 2 дармовых ингредиента на дно горшка – и орхидеи выстреливают цветоносами, как Купидон стрелами — покупной грунт отправится в утиль
Кладу 2 дармовых ингредиента на дно горшка – и орхидеи выстреливают цветоносами, как Купидон стрелами — покупной грунт отправится в утиль
Городовой ру
Замените этим магазинный грунт

Зачастую цветоводы, приобретающие цветущие орхидеи в розничных сетях, сталкиваются с проблемой увядания и последующей гибели растений в течение короткого периода после покупки. Опытные специалисты по выращиванию этих растений в один голос твердят о важности незамедлительной пересадки после приобретения.

При извлечении растения из транспортировочного контейнера на дне часто обнаруживается губчатый или торфяной субстрат, предназначенный для удержания влаги. Несвоевременное удаление этого материала может привести к пересыханию корневой системы или ее загниванию.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по пересадке орхидей и достижению их обильного цветения. При этом вовсе не нужно покупать дорогостоящие специализированные грунты, поскольку их состав часто включает торф, не являющийся хорошим компонентом для орхидей.

Для приготовления подходящего субстрата достаточно заготовить в лесу сосновую кору и мох сфагнум. Эти компоненты следует подсушить, измельчить с помощью секатора, смешать в равных пропорциях и поместить в горшок.

В таком субстрате орхидея будет прекрасно себя чувствовать и обеспечит обильное продолжительное цветение.

Ранее мы рассказали, как запустить бутонизацию герани.

Автор:
Ксения Давыдова
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