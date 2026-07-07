Кладу 2 дармовых ингредиента на дно горшка – и орхидеи выстреливают цветоносами, как Купидон стрелами — покупной грунт отправится в утиль

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Орхидее в последние дни марта - самое важное: 8 ложек на субстрат - и бутонов как звезд на небе, все крупные и яркие

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Без горшка и субстрата: выращиваю орхидею по-другому — получаю максимум цветения при минимуме ухода, цветоносы лезут один за другим

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Минус пять путей и пересадка в Рыбацком: как стройка ВСМ заставит автобусы ездить чаще в Петербурге

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Минус одна пересадка: как долететь из Петербурга в Анкару за 4 часа и почему это лучший путь к шарам Каппадокии

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Пересмотрите правила ухода: агроном назвала 3 причины, по которым не цветут орхидеи — все решаемо

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