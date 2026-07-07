В Ленобласти утвердили новые бюджетные специальности для абитуриентов

В Ленинградской области вовсю идёт приёмная кампания — время, когда вчерашние школьники решают, куда двигаться дальше.
Новости радуют: в этом году сразу 52 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, а семеро и вовсе набрали по 200 баллов за два предмета.
Регион активно подстраивает систему образования под запросы экономики — открываются новые программы с бюджетными местами.
Новые специальности — новые перспективы
Колледжи, техникумы и вузы Ленобласти расширяют набор под потребности местных предприятий. В Киришском политехническом техникуме ждут будущих операторов технической поддержки — для них выделено 25 мест.
В Лужском агропромышленном техникуме можно освоить редкую профессию мастера по работе со стеклом — тут готовы принять 26 человек.
В Сланцевском индустриальном техникуме открыли направление «Машинист энергоблока» (25 мест), а в ЛГУ им. А. С. Пушкина — «Мастер флористического сервиса» (25 мест).
На какие отрасли стоит смотреть
Губернатор Александр Дрозденко советует абитуриентам ориентироваться на ключевые для региона сферы. Вот некоторые из них:
- судостроение;
- производство экологических удобрений;
- химическая промышленность;
- электротехника;
- агропромышленный комплекс.
Не теряют актуальности и профессии, где важны личное участие и умение работать с людьми: врач, учитель, тренер. Об этом сообщает " Вечерка" (18+).
Практические советы абитуриентам
Чтобы не упустить свой шанс, лучше действовать с запасом: можно подать документы сразу в пять вузов, а в колледжи и техникумы — вообще без ограничений по количеству заявлений. Так выше вероятность попасть туда, где действительно хочется учиться.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему Минпросвещения отменило домашние задания для ряда школьников.