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В Ленобласти утвердили новые бюджетные специальности для абитуриентов

Опубликовано: 7 июля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Ленобласти утвердили новые бюджетные специальности для абитуриентов
фото legion-media
Важная новость для выпускников

В Ленинградской области вовсю идёт приёмная кампания — время, когда вчерашние школьники решают, куда двигаться дальше.

Новости радуют: в этом году сразу 52 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, а семеро и вовсе набрали по 200 баллов за два предмета.

Регион активно подстраивает систему образования под запросы экономики — открываются новые программы с бюджетными местами.

Новые специальности — новые перспективы

Колледжи, техникумы и вузы Ленобласти расширяют набор под потребности местных предприятий. В Киришском политехническом техникуме ждут будущих операторов технической поддержки — для них выделено 25 мест.

В Лужском агропромышленном техникуме можно освоить редкую профессию мастера по работе со стеклом — тут готовы принять 26 человек.

В Сланцевском индустриальном техникуме открыли направление «Машинист энергоблока» (25 мест), а в ЛГУ им. А. С. Пушкина — «Мастер флористического сервиса» (25 мест).

На какие отрасли стоит смотреть

Губернатор Александр Дрозденко советует абитуриентам ориентироваться на ключевые для региона сферы. Вот некоторые из них:

  • судостроение;
  • производство экологических удобрений;
  • химическая промышленность;
  • электротехника;
  • агропромышленный комплекс.

Не теряют актуальности и профессии, где важны личное участие и умение работать с людьми: врач, учитель, тренер. Об этом сообщает " Вечерка" (18+).

Практические советы абитуриентам

Чтобы не упустить свой шанс, лучше действовать с запасом: можно подать документы сразу в пять вузов, а в колледжи и техникумы — вообще без ограничений по количеству заявлений. Так выше вероятность попасть туда, где действительно хочется учиться.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Минпросвещения отменило домашние задания для ряда школьников.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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