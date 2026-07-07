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В Ленинградской области разрешат заправлять канистры на всех автозаправках

Опубликовано: 7 июля 2026 16:54
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Ленинградской области разрешат заправлять канистры на всех автозаправках
фото legion-media
Ситуация с топливом в регионе начала улучшаться

Ситуация с топливом в Ленинградской области понемногу приходит в норму. Власти и нефтяные компании держат руку на пульсе, чтобы у людей не возникало проблем с заправкой.

Приятная новость: скоро снова можно будет спокойно набирать бензин в канистры — правда, с небольшими оговорками.

Что меняется на заправках

Пресс-секретарь губернатора Никита Донцов подтвердил: жителям разрешат заливать до 10 литров топлива в металлические канистры, если они соответствуют ГОСТу.

Это особенно выручит владельцев садовой техники — триммеров, бензопил, мотоблоков. Мера направлена на то, чтобы закрыть бытовые потребности без лишнего напряжения на АЗС. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

Как сейчас обстоят дела с топливом

На фоне недавнего ажиотажа обстановка выравнивается. Нефтяники накопили солидные резервы, а логистика постепенно налаживается. При этом скачок цен заметили только на несетевых заправках, тогда как крупные сети удерживают уровень.

На что ориентироваться: ключевые факты

  • стабильно работают 310 из 359 АЗС региона;
  • повышенный спрос (в 2–2,5 раза выше обычного) уже идёт на спад;
  • лимит на разлив в канистры — до 10 литров;
  • разрешены только металлические ёмкости по ГОСТу.

Совет, как не попасть впросак

Если планируете заправлять канистру, заранее уточните на выбранной АЗС, есть ли топливо и принимают ли тару. Лучше выбирать крупные сетевые станции — там ситуация стабильнее, да и цены предсказуемее. Небольшой запас на даче — дело хорошее, но без паники: дефицит отступает.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему популярный трамвай Петербурга меняет маршрут движения.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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