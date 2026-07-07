Популярный трамвай Петербурга меняет маршрут движения

Лето в Петербурге — время не только прогулок, но и дорожных работ. Город потихоньку обновляется, и порой это влияет на привычные маршруты. С 8 июля пассажирам трамвая №23 придётся подстроиться под новую схему движения — изменения продержатся почти месяц.
Почему маршрут меняют
Корректировка связана с плановыми работами на трамвайных путях. Зона внимания дорожников — улица Жукова. Там как раз проходит часть трассы маршрута, и без временных ограничений не обойтись.
Как теперь будет ходить трамвай №23
Новая временная трасса стартует от Среднеохтинского проспекта. Дальше вагон пойдёт по Большой Пороховской улице и Ириновскому проспекту, завершая путь на остановке «Улица Передовиков».
Так маршрут по-прежнему связывает Невский, Красногвардейский и Калининский районы, но делает это в обход участка на улице Жукова.
На что обратить внимание
Вот ключевые моменты, которые стоит учитывать:
- срок действия изменений — до 2 августа;
- по будням ограничения действуют с 23:00 до конца движения;
- по выходным — круглосуточно.
Если вы регулярно пользуетесь трамваем №23, лучше заранее продумать альтернативные варианты на случай задержек. Пару минут на планирование помогут избежать спешки и лишних нервов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
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