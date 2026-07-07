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Популярный трамвай Петербурга меняет маршрут движения

Опубликовано: 7 июля 2026 16:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Популярный трамвай Петербурга меняет маршрут движения
фото legion-media
Важное изменение для тысяч горожан

Лето в Петербурге — время не только прогулок, но и дорожных работ. Город потихоньку обновляется, и порой это влияет на привычные маршруты. С 8 июля пассажирам трамвая №23 придётся подстроиться под новую схему движения — изменения продержатся почти месяц.

Почему маршрут меняют

Корректировка связана с плановыми работами на трамвайных путях. Зона внимания дорожников — улица Жукова. Там как раз проходит часть трассы маршрута, и без временных ограничений не обойтись.

Как теперь будет ходить трамвай №23

Новая временная трасса стартует от Среднеохтинского проспекта. Дальше вагон пойдёт по Большой Пороховской улице и Ириновскому проспекту, завершая путь на остановке «Улица Передовиков».

Так маршрут по-прежнему связывает Невский, Красногвардейский и Калининский районы, но делает это в обход участка на улице Жукова.

На что обратить внимание

Вот ключевые моменты, которые стоит учитывать:

  • срок действия изменений — до 2 августа;
  • по будням ограничения действуют с 23:00 до конца движения;
  • по выходным — круглосуточно.

Если вы регулярно пользуетесь трамваем №23, лучше заранее продумать альтернативные варианты на случай задержек. Пару минут на планирование помогут избежать спешки и лишних нервов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее «Городовой» рассказывал о негласных правилах на АЗС среди водителей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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