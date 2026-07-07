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Ушлые водители придумали гениальные правила для очередей на АЗС

Опубликовано: 7 июля 2026 15:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ушлые водители придумали гениальные правила для очередей на АЗС
фото legion-media
На заправках воцарился стихийный порядок

Очереди на автозаправках — привычное дело, и из‑за них нередко возникают мелкие дорожные недоразумения. Водители, устав от путаницы, сами выработали ряд простых правил, которые делают ожидание спокойнее, а движение — предсказуемее.

В чем главная проблема

Чаще всего неразбериха начинается с простого вопроса: эта машина стоит на заправку или ждёт зелёный свет? Если не понять этого сразу, можно случайно встать не туда, а потом спешно перестраиваться, теряя время и топливо.

Из‑за таких ошибок на подъезде к АЗС появляются лишние манёвры и нервозность, хотя избежать их вполне реально.

Какие правила подсказали сами водители

Среди самых практичных советов, которые прижились в водительских чатах, выделяют такие:

  • включать аварийную сигнализацию стоит только последнему автомобилю в очереди — так все сразу видят границу потока, и никто не пристраивается «не туда»;
  • прижиматься к тротуару или к краю проезжей части — если машины стоят слишком широко, они сильно сужают проезд и мешают остальным участникам движения;
  • сохранять дистанцию, достаточную для манёвра: если впереди стоящий автомобиль вдруг поедет не на колонку, а дальше по дороге, не придётся резко тормозить или вилять между рядами.

Негласные водительские правила на АЗС — это не формальные нормы, а способ сделать движение комфортнее для всех. Простые приёмы вроде «аварийки у замыкающего» и аккуратной парковки экономят время и снижают риск мелких конфликтов. Об этом сообщает "Российская газета" (18+).

Практический совет: как вести себя у АЗС

Чтобы поездка не превратилась в полосу препятствий, достаточно соблюдать несколько простых принципов:

  • заранее оценивать, куда движется поток, — это помогает сразу понять, где начинается очередь на заправку;
  • не пытаться «вклиниться» в сомнительное место — лучше спокойно дождаться понятной ситуации;
  • относиться к чужим манёврам спокойно: на АЗС все немного напряжены, и лишняя спешка только добавляет суеты.

Ранее «Городовой» рассказывал о доходах города от платных парковок.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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