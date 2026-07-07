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За 11 лет платные парковки принесли Петербургу 19,7 млрд рублей

Опубликовано: 7 июля 2026 12:09
 Проверено редакцией
Городовой ру
За 11 лет платные парковки принесли Петербургу 19,7 млрд рублей
фото legion-media
Доходы городского бюджета от парковок

Платные парковки давно стали привычной частью городской среды Петербурга, а заодно — заметной статьёй доходов бюджета. С 2015 года они принесли городу почти 20 млрд рублей, и поток поступлений не ослабевает.

Сколько приносит система парковок

Финансовые итоги выглядят внушительно: в 2025 году доход от платных парковок достиг 6,1 млрд рублей, а за первое полугодие 2026‑го — уже 3,7 млрд. Основную часть суммы даёт почасовая оплата, заметный вклад вносят абонементы.

При этом перехватывающие и городские стоянки со шлагбаумом приносят сравнительно немного. Расширение зон и грамотная настройка тарифов помогают сохранять высокий уровень сборов без резкого роста нагрузки на водителей.

Как устроены тарифы

Сейчас в городе действует дифференцированный подход: цена зависит от расположения участка. В одних местах час стоит 100 рублей, в других — до 360.

Такая схема появилась после анализа загруженности: она помогает распределять потоки и делает систему справедливее. При этом новых участков в 2026 году не добавляли — идёт доработка уже существующих зон.

Что полезно знать автомобилисту

Вот несколько моментов, которые помогут пользоваться парковками спокойнее и выгоднее:

  • следите за границами зон — расширение платных участков идёт регулярно, и привычные места могут внезапно стать платными;
  • сравнивайте варианты оплаты — абонемент иногда выходит заметно дешевле почасовой ставки, если вы часто оставляете машину в одной зоне;
  • обращайте внимание на тарифы по районам — вдали от центра можно найти места с минимальной стоимостью.

Система платных парковок в Петербурге стабильно пополняет бюджет и одновременно регулирует трафик. Дифференцированные тарифы и расширение зон делают её гибче, а для водителей главное — быть в курсе изменений и выбирать удобные форматы оплаты.

Так можно и город поддержать, и свои расходы держать под контролем. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, почему большие квартиры в новостройках Петербурга исчезают.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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