Большие квартиры в новостройках Петербурга стремительно исчезают

Почему застройщики переходят на малогабаритки

На первичном рынке жилья Петербурга стремительно сокращается выбор просторных квартир — лоты от 100 кв. м становятся редкостью. Сейчас в новостройках города покупателям доступна всего 951 такая квартира.

Ситуация заставляет по-новому взглянуть на планы покупки: жильё большой площади всё чаще оказывается либо в премиальном сегменте, либо далеко от центра.

Что происходит с «семейным» жильём

Аналитики отмечают, что квартиры от 100 «квадратов» занимают лишь 3 % от общего объёма предложения в новостройках. Особенно остро дефицит заметен в востребованных районах — Приморском, Московском и Василеостровском.

Там просторные варианты почти исчезли: остались либо дорогие проекты, либо объекты в локациях, удалённых от ключевых точек города.

Почему квартир мало

Дело в том, что застройщики всё чаще делают ставку на компактные форматы — студии и небольшие квартиры раскупают быстрее, поэтому девелоперы охотнее выводят именно их на рынок. К тому же растёт себестоимость строительства, и большие лоты становятся менее выгодными.

Ещё один момент — земельные участки внутри города чаще используют под проекты с высокой плотностью застройки, где просто нет места для масштабного жилья.

Дефицит просторных квартир в Петербурге — не временное явление, а устойчивый тренд. Предложение в сегменте «от 100 кв. м» сокращается, а стоимость таких лотов растёт, отмечает источник.

Покупателям стоит действовать проактивно: заранее зафиксировать критерии поиска и не ограничиваться только центральными районами.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему цены на съемное жилье в Петербурге выросли.