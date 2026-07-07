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Треть россиян врут семье про свои путешествия: боятся осуждения или просто экономят?

Опубликовано: 7 июля 2026 12:33
 Проверено редакцией
Городовой ру
Треть россиян врут семье про свои путешествия: боятся осуждения или просто экономят?
фото legion-media
Неожиданная статистика туризма

Не всегда рассказ об отпуске отражает реальные траты: нередко люди корректируют цифры, прежде чем поделиться ими с близкими. Исследование сервиса «Купибилет» показало, что финансовые детали отдыха многие предпочитают либо приукрасить, либо, наоборот, скрыть.

Что говорит статистика

Опрос выявил довольно пёструю картину отношения к обсуждению отпускных расходов. Почти треть россиян (28 %) сознательно занижают стоимость поездки в разговорах с родными и друзьями.

При этом 40 % респондентов настаивают, что всегда называют точную сумму и не видят смысла что‑либо скрывать. Ещё 17 % принципиально не поднимают тему денег, когда речь заходит об отдыхе, а 15 %, напротив, слегка завышают траты — чтобы отпуск казался более статусным.

Почему цифры «плавают»

Чаще всего за искажением суммы стоит не желание обмануть, а попытка избежать неловких эмоций. Среди главных мотивов:

  • страх критики: 35 % опрошенных не хотят слышать упрёки в «лишних» тратах;
  • нежелание ставить близких в неудобное положение: 25 % не хотят подчёркивать, что смогли позволить себе поездку, когда у родных такой возможности нет;
  • стремление не провоцировать зависть: 17 % намеренно уменьшают сумму, чтобы не вызывать лишних эмоций;
  • общее нежелание обсуждать бюджет: 23 % считают личные финансы темой, которую лучше не затрагивать.

Тенденция «подкручивать» стоимость отпуска — не про обман, а про психологическую защиту от неловкости и чужих оценок. Люди стараются сохранить комфорт в общении, и это вполне объяснимо.

Главное — помнить, что делиться или не делиться цифрами — личное право каждого, и в этом вопросе не бывает единственно правильного подхода. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, почему туристам не нравится дворец Топкапы.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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