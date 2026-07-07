Смешала, залила, остудила — и торт тает во рту: черника, шоколад, никакой выпечки, в жару — идеально

В летнюю жару не хочется стоять у плиты и включать духовку. Хочется лёгких, свежих десертов, которые не требуют долгого приготовления. Этот черничный торт без выпечки — идеальный вариант для жаркого сезона: он нежный, освежающий и относительно низкокалорийный, делится кулинарный блогер Ирина, автор блога "IrinaCooking".
Основа: вафли, орехи и шоколад
Для основания понадобятся 50 г вафель (или крекеров), 50 г орехов, 100 г шоколада и 70 г сливочного масла. Вафли и орехи измельчают в блендере до крошки. Шоколад и масло растапливают на водяной бане или в микроволновке, смешивают с сухой крошкой и утрамбовывают в форму (кольцо 18 см). Основу убирают в холодильник.
Мусс: йогурт, белый шоколад и черника
Для мусса нужны 2 яйца, 50 г сахара, 300 г йогурта, 100 г белого шоколада, ванильный сахар, 10 г желатина (замочить в 50 мл воды) и 200 г черники.
Яйца с сахаром нагревают на водяной бане до 72C, помешивая, затем процеживают, добавляют ваниль и взбивают до пышной светлой массы. Отдельно растапливают белый шоколад и желатин. В йогурт добавляют шоколад, затем желатин, перемешивают. Соединяют йогуртовую массу с яичной, аккуратно перемешивая лопаткой.
Сборка и охлаждение
На остывшую основу выливают немного мусса, раскладывают ягоды черники, затем заливают оставшимся муссом. Торт убирают в холодильник до полного застывания. Перед подачей снимают кольцо и украшают по желанию.
Личный опыт автора
Когда я впервые приготовила этот торт, меня удивило, как легко он делается. Никакой духовки, никаких сложных манипуляций — только смешать, залить и убрать в холодильник. Я взяла чернику, которая была в холодильнике, но можно использовать любые ягоды — малину, ежевику или клубнику. Торт получился нежным, с приятной кислинкой от ягод и сладостью шоколада. Гости даже не поверили, что он без выпечки. Теперь этот десерт — мой спасательный круг в жаркие дни, когда хочется вкусного, но не хочется стоять у плиты.
Вывод
Черничный торт без выпечки — лёгкий, освежающий и быстрый десерт для лета. Основа из вафель и шоколада, нежный йогуртовый мусс и свежие ягоды — идеальное сочетание.
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