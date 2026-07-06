Творожная запеканка, от которой все в восторге: нежная как облачко — гости просят добавки и рецепт

Творожная запеканка — блюдо, которое любят многие, но не у всех оно выходит воздушным и нежным. Секрет — в правильных пропорциях и простой технике. Этот рецепт проверен временем и не требует кулинарного опыта. А летом в него можно добавить свежие ягоды — они придадут блюду яркий аромат и сочность, делится кулинарный блогер Оксана, автор канала "Кухня наизнанку".
Идеальные пропорции и подготовка
Для запеканки понадобятся: 600 г творога, 3 яйца, 3–4 ст. ложки сахара, 200 мл молока, 4 ст. ложки манной крупы, 60 г сливочного масла, 60 г изюма, ванилин и щепотка соли.
Изюм промывают и просушивают, при необходимости запаривают в кипятке. Манку заливают молоком и оставляют на 15–20 минут для набухания. В отдельной миске смешивают яйца, сахар, соль и ванилин, взбивают миксером. Добавляют размягчённое масло, затем творог (на низких оборотах, чтобы не разлетался). В конце вливают молоко с манкой, добавляют изюм. Тесто готово.
Выпечка и важные нюансы
- Форму смазывают маслом и посыпают манкой.
- Выкладывают тесто и ставят в разогретую до 180 C духовку на 40–50 минут. В процессе запеканка сначала поднимется, а затем осядет — это нормально.
- Дают полностью остыть в форме, затем достают.
- Летом в тесто можно добавить свежие ягоды: чернику, малину, вишню или кусочки персика. Они не только украсят запеканку, но и наполнят её лёгким ягодным ароматом, который прекрасно сочетается с творогом.
Аромат и подача
Готовая запеканка пахнет ванилью и сливочным маслом. Если добавить ягоды, аромат становится ещё более летним — свежим и фруктовым. Подавать можно со сметаной, йогуртом, мёдом или свежими ягодами сверху. Она хороша и в тёплом, и в холодном виде.
Отзывы
Анна, 34 года: «Долго искала идеальный рецепт творожной запеканки, но всё было не то. Этот покорил с первого раза! Получилась пышной, нежной, без комочков. Теперь только так и готовлю».
Марина, 42 года: «Дети не любят творог, но эту запеканку съедают за обе щеки. Добавляю ягоды из сада, аромат стоит на всю кухню.»
Вывод
Творожная запеканка по этому рецепту всегда удаётся благодаря точным пропорциям и простой технологии. Летом добавьте свежие ягоды — они подарят блюду неповторимый аромат и сочность.
Ранее мы рассказывали, как приготовить нежнейший малиновый пирог без миксера.