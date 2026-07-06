Синоптик рассказал, когда в Петербург придет долгожданное тепло

К выходным воздух прогреется до +25 градусов, а дожди прекратятся

Кажется, Петербург никак не может расстаться с дождями, но синоптики обещают: терпеть осталось недолго. Уже к выходным в город должно прийти настоящее летнее тепло.

Что сейчас влияет на погоду

Виновник всех осадков — обширная область низкого давления, внутри которой крутятся циклоны. Именно они приносят в регион ливни, грозы и порывистый ветер.

При этом температура держится около нормы, а вот осадки выпадают крайне неравномерно: где-то сухо, а где-то льёт как из ведра — и это вполне типично для лета.

Прогноз по дням

Сегодня и завтра: днём +16…+18 градусов, вероятны кратковременные дожди.

Со среды: потепление до +20 градусов и снижение интенсивности осадков.

К выходным: приход антициклона, сухая и тёплая погода, температура до +25 градусов и выше.

Практические советы на ближайшие дни

Лучше держать под рукой зонт или дождевик — даже если утром небо кажется ясным, ливень может нагрянуть внезапно. Планируя прогулки или поездки за город, учитывайте, что в разных районах осадки могут сильно отличаться: в одном месте будет сухо, в другом — настоящий потоп.

А ближе к выходным можно смело готовить лёгкую одежду: погода должна порадовать теплом и отсутствием дождей, - сообщил синоптик Александр Колесов в своих соцсетях.

До середины недели в Петербурге и Ленобласти сохранятся дожди и грозы, но к выходным погода заметно улучшится. Если грамотно подстроиться под прогноз, можно и от непогоды уберечься, и по максимуму использовать тёплые выходные.

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