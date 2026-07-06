Городовой / Новости Петербурга / Синоптик рассказал, когда в Петербург придет долгожданное тепло
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Синоптик рассказал, когда в Петербург придет долгожданное тепло

Опубликовано: 6 июля 2026 12:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптик рассказал, когда в Петербург придет долгожданное тепло
фото legion-media
К выходным воздух прогреется до +25 градусов, а дожди прекратятся

Кажется, Петербург никак не может расстаться с дождями, но синоптики обещают: терпеть осталось недолго. Уже к выходным в город должно прийти настоящее летнее тепло.

Что сейчас влияет на погоду

Виновник всех осадков — обширная область низкого давления, внутри которой крутятся циклоны. Именно они приносят в регион ливни, грозы и порывистый ветер.

При этом температура держится около нормы, а вот осадки выпадают крайне неравномерно: где-то сухо, а где-то льёт как из ведра — и это вполне типично для лета.

Прогноз по дням

  • Сегодня и завтра: днём +16…+18 градусов, вероятны кратковременные дожди.
  • Со среды: потепление до +20 градусов и снижение интенсивности осадков.
  • К выходным: приход антициклона, сухая и тёплая погода, температура до +25 градусов и выше.

Практические советы на ближайшие дни

Лучше держать под рукой зонт или дождевик — даже если утром небо кажется ясным, ливень может нагрянуть внезапно. Планируя прогулки или поездки за город, учитывайте, что в разных районах осадки могут сильно отличаться: в одном месте будет сухо, в другом — настоящий потоп.

А ближе к выходным можно смело готовить лёгкую одежду: погода должна порадовать теплом и отсутствием дождей, - сообщил синоптик Александр Колесов в своих соцсетях.

До середины недели в Петербурге и Ленобласти сохранятся дожди и грозы, но к выходным погода заметно улучшится. Если грамотно подстроиться под прогноз, можно и от непогоды уберечься, и по максимуму использовать тёплые выходные.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге для купания разрешен только один водоем.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью