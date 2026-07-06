Когда сказка становится испытанием: в какие города России не стоит ехать

Почему эти города разочаровывают туристов

Лето манит путешествиями, и многие по привычке смотрят на знакомые курорты — Сочи, Анапу, Алтай. Но в 2026 году привычные маршруты стали испытанием: цены кусаются, сервис хромает, а кое-где и вовсе не до отдыха.

Не спешите отказываться от поездок — просто подход к ним теперь нужен другой.

Сочи: роскошь по цене комфорта

Ещё недавно Сочи ассоциировался с динамичным развитием, а сегодня туристы всё чаще сравнивают его с зарубежными курортами — и не в пользу черноморского города.

За три года средний ценник вырос почти наполовину, а отдельные услуги подорожали более чем вдвое. Шезлонг на пляже — от тысячи рублей в день, ужин в рядовом ресторане бьёт по бюджету так, будто вы закупаетесь деликатесами на месяц.

При этом гостиницы нередко стоят полупустыми, но снижать ставки не торопятся.

Анапа и Геленджик: две стороны одной проблемы

Анапа в 2025 году фактически выбыла из пляжной гонки: из‑за разлива мазута в конце 2024 года большая часть пляжей закрыта, восстановление обещают не раньше лета 2026 года.

Туристам в отелях даже дают подписать уведомление о рисках для здоровья — звучит как антиреклама курорта. Бизнес пытается удержаться на плаву: снизил цены, сдаёт бассейны за 500–600 рублей в день. Но бассейн — не море, и этот компромисс устраивает немногих.

Геленджик, напротив, оказался жертвой собственных ожиданий. Рассчитывая на поток гостей из Анапы, отельеры подняли цены на 20%, но туристы не поехали. Итог — пустые залы в ресторанах и неубранные пляжи.

Зато аренда шезлонга здесь стоит всего 300 рублей — ирония в том, что дешевле стало тогда, когда спрос рухнул.

Калининград, Великий Устюг и Кольский: гонка за билетами

Калининград из «европейского уголка» превратился в лотерею: рейсы в Храброво то задерживают, то отменяют, а стоимость перелёта заметно выросла из‑за обходных маршрутов. Неделя отдыха для семьи нередко выходит дороже, чем тур в Турцию, а нервотрёпка с вылетами добавляет стресса.

Великий Устюг стал заложником собственной популярности: билеты и жильё на новогодние даты разбирают уже в октябре, а встреча с Дедом Морозом превратилась в быстрый конвейер — по 10 минут на группу. Пробки, очереди, толпы — от сказки остаётся только название.

Кольский полуостров тоже требует стратегического планирования: туры на северное сияние бронируют за полгода, а инфраструктура не успевает за спросом. К тому же природа не даёт гарантий: из‑за магнитных бурь сияние может пропасть на недели, и туристы остаются без главного зрелища.

Горы, вулканы и тайга: красота с оговорками

Горнолыжные курорты тоже не радуют стабильностью. В Домбае сезон оказался провальным: мало снега, склоны покрыты льдом, растёт число падений, а отношение персонала вызывает у гостей раздражение.

Шерегеш, в свою очередь, страдает от переизбытка гостей: в праздники очередь на подъёмник длиннее, чем время катания, а популярные трассы к обеду превращаются в бугристый лёд.

Алтай сегодня — отдых премиум‑класса: пятидневный тур на двоих с перелётом стоит около 200 тысяч рублей. За эти деньги можно неделю жить на море по системе «всё включено».

Камчатка — ещё более сложный вариант: дорогой перелёт, высокий риск отмены поездки из‑за погоды или извержения, а также нехватка мест в гостиницах и дефицит экскурсий.

Как путешествовать без лишних нервов: простые советы

Вот что реально помогает сэкономить время, деньги и нервы:

планируйте заранее — особенно для зимних и «модных» направлений (Великий Устюг, Кольский);

избегайте пикового сезона — Алтай осенью или Камчатка в сентябре дают те же виды, но без толп и завышенных цен;

ищите альтернативы — вместо раскрученных курортов попробуйте менее популярные места;

бронируйте напрямую — переговоры с хозяевами жилья или местными гидами часто дают более выгодные и надёжные варианты;

будьте гибкими — готовность сдвинуть даты или сменить локацию спасает от переплат и разочарований.

Вывод

Российские направления в 2026 году действительно стали сложнее и дороже, а сервис не всегда соответствует ожиданиям. Об этом сообщает канал "Путешествия с фотокамерой" (18+).

Но это не повод отказываться от путешествий — достаточно сменить тактику: бронировать раньше, выбирать нестандартные даты и не гнаться за самыми известными местами. Тогда даже в непростых условиях получится найти свой идеальный маршрут.

Личный опыт автора

Как-то раз я собиралась на Алтай в августе, но за месяц до поездки цены взлетели так, что тур стал не по карману. Пришлось сдвинуть поездку на сентябрь — и это оказалось лучшим решением.

Людей было меньше, погода стояла ясная, а краски осени на фоне гор выглядели даже эффектнее, чем летом. С тех пор я стараюсь избегать пиковых дат и всегда держу в запасе пару альтернативных вариантов — это здорово снижает уровень стресса перед отпуском.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему туристы массово отказываются от гостиниц в Петербурге.