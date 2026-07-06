В Петербурге может пройти финал Лиги чемпионов после отмены ограничений

УЕФА устно согласовал проведение финала после отмены санкций

Европейский футбол с его атмосферой, трибунами и напряжением решающих минут многим запомнился надолго. И, возможно, уже скоро знаковые турниры снова пройдут в России.

По словам главы РФС Александра Дюкова, есть устная договорённость с УЕФА — как только снимут ограничения, Петербург и Казань примут матчи, которые у них забрали несколько лет назад.

О каких играх идёт речь

Речь о двух громких событиях: финале Лиги чемпионов и матче за Суперкубок УЕФА.

Изначально финал должен был пройти на «Газпром Арене» в Петербурге в 2022 году, а Суперкубок — на «Казань Арене» в 2023‑м.

Но из‑за санкций игры перенесли, а российские команды отстранили от международных турниров. Теперь появилась надежда, что эти матчи всё-таки состоятся в России.

Что это значит для городов и болельщиков

Петербург и Казань уже имеют опыт проведения крупных турниров — инфраструктура готова, логистика отработана.

Возвращение таких матчей — это не только праздник для фанатов, но и серьёзный импульс для городской экономики: гостиницы, транспорт, сфера услуг.

Для российских клубов это шанс снова почувствовать атмосферу европейского уровня и вернуть болельщиков на трибуны.

Практические советы тем, кто хочет попасть на большие матчи

Следите за официальными анонсами РФС и УЕФА: именно там публикуют достоверную информацию и открывают продажи билетов.

Не доверяйте сомнительным сайтам и перекупщикам — велик риск остаться и без денег, и без места на стадионе.

Если планируете поездку в город проведения, бронируйте жильё заранее: в дни финала номера разбирают очень быстро.

Перспектива возвращения в Россию финала Лиги чемпионов и Суперкубка — событие с большим резонансом. Если договорённости реализуются, это станет важной вехой для отечественного футбола и настоящим праздником для болельщиков.

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