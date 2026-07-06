Пенсионеров предупредили о правиле 3 месяцев при получении пенсии на карту

Как не остаться без выплат

Пенсионеры, получающие выплаты на карту, все чаще слышат про «правило трех месяцев» — и нередко пугаются, что из‑за неактивности счета пенсию могут перестать начислять. На деле ситуация не такая страшная, а механизм работы выплат чётко прописан в законе.

В чем суть «правила трех месяцев»

Речь идет не о том, что пенсию отнимут, если долго не тратить деньги. Правило касается случаев, когда платёж от СФР возвращается банком.

Если за квартал ничего не сделать, начисление пенсии приостанавливают до выяснения обстоятельств.

Почему платеж может вернуться

Чаще всего возврат происходит по трём причинам:

на счёт наложен арест судебными приставами; владелец сам закрыл счёт или карту; в данных ведомства и банка есть несовпадение фамилии, имени или отчества.

Как только причина устранена, выплаты возобновляют.

Как сменить банк и не потерять платеж

Если пенсионер хочет перевести выплаты на карту другого банка, важно подать заявление в СФР до 15‑го числа текущего месяца. Тогда деньги начнут приходить на новые реквизиты уже в следующем периоде.

Если заявление поступит позже, первую выплату по новым данным задержат на месяц: средства за ближайший период отправят по старым реквизитам либо через почту, чтобы не потерять платёж.

Что говорят россияне

«Я думала, что если пенсия лежит на карте и я её почти не трогаю, то фонд решит, что она мне не нужна, и перестанет начислять. Хорошо, что вовремя узнала, что это не так». «Главное — следить, чтобы данные везде совпадали. У меня однажды фамилия в базе банка отличалась на одну букву — и платёж вернулся. Еле разобралась». «Когда решила поменять банк, не знала про срок до 15 числа. В итоге месяц ждала перевода — теперь всем советую заранее подавать заявление». «Лучше держать под рукой контакты клиентской службы фонда: если что-то пошло не так, быстрее решают вопрос».

Вывод

«Правило трёх месяцев» — это не повод для паники, а защитный механизм, который даёт время на исправление ошибок. Главное — вовремя обновлять данные и не пропускать уведомления. При грамотном подходе любые сложности с выплатами можно решить без потерь, отмечает "DEITA.RU" (18+).

Личный опыт автора

Однажды знакомая пенсионерка сильно переживала: на карте скопилась почти вся пенсия за полгода, и ей казалось, что выплаты вот‑вот остановят. Я помогла ей разобраться в нормах закона, и тревога ушла.

С тех пор она спокойно откладывает часть средств на отдельный счёт, а для себя выработала правило: раз в пару месяцев проверять актуальность реквизитов и не бояться хранить деньги на карте — ведь это её законные средства.

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