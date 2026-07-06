Эти 8 многолетников цветут, когда всё остальное уже засыхает: фиолетовый сад в августе-сентябре

Осенние многолетники для сада: 8 ярких цветов, которые будут радовать до самых заморозков, с рекомендациями по посадке и уходу.

Осень — не время прощаться с цветами. Многие многолетники радуют яркими красками в сентябре и даже октябре, когда большинство растений уже отцвели. Правильно подобранные сорта продлят декоративность сада до самых заморозков. Рассказываем о восьми проверенных вариантах, которые не требуют сложного ухода.

Высокие акценты для заднего плана

Астра новоанглийская вырастает до 200 см, цветёт розовыми и пурпурными корзинками, собранными в крупные метёлки. Любит солнце и плодородную почву, требует деления каждые 3–4 года. Хороша для заднего плана цветников и для срезки.

Вернония — мощный многолетник до 200 см с пурпурно-фиолетовыми соцветиями. Предпочитает солнечные, защищённые от ветра места и влажные питательные почвы. Отлично смотрится у водоёмов и во влажных цветниках.

Георгина культурная — королева осеннего сада, вырастает до 250 см. Требует солнечного защищённого места, но в средней полосе не зимует в грунте — корнеклубни выкапывают на хранение. Подходит для групповых и одиночных посадок, срезки и даже контейнеров.

Средний ярус и универсалы

Астра новобельгийская (50–150 см) цветёт обильно с сентября по октябрь, собранные в метёлки корзинки могут достигать 200 штук. Неприхотлива, но предпочитает солнечные места и плодородные почвы. Хороша в группах на газоне и у заборов.

Хризантема корейская (30–100 см) — один из главных символов осени. Цветёт в сентябре–октябре крупными корзинками разнообразных оттенков. Любит солнце, рыхлые слабокислые почвы и не переносит замокания. Хороша в бордюрах, рабатках, контейнерах и долго стоит в срезке.

Невысокие и оригинальные

Безвременник осенний — клубнелуковичное растение до 40 см с нежными сиреневыми цветками (до 7 см). Цветёт в сентябре около месяца. Любит солнце, рыхлые лёгкие почвы, не требует частого деления. Идеален для групповых посадок на газонах и у кустарников с южной стороны.

Очиток видный (до 50 см) цветёт розовато-сиреневыми соцветиями с сентября по октябрь в течение 35–40 дней. Предпочитает солнце и умеренно увлажнённые плодородные почвы. Хорош на переднем плане цветников, особенно в сочетании с камнями и хвойниками.

Гладиолус (50–150 см) — классика осенней срезки. Цветёт колосовидными соцветиями, требует солнечного места и рыхлых плодородных почв без застоя воды. Размножается клубнепочками, ежегодно обновляется.

Личный опыт автора

Несколько лет назад я решила, что сад не должен пустовать в сентябре, и посадила несколько сортов осенних астр и хризантем. Первый же сезон показал, насколько это правильное решение. Когда всё вокруг начинает желтеть и увядать, эти цветы стоят яркими пятнами и радуют глаз до самых заморозков. Особенно полюбилась новобельгийская астра — её густые кусты усыпаны мелкими цветами, и она не требует почти никакого ухода. Теперь обязательно включаю осенние многолетники в планы посадок и советую всем, кто хочет продлить лето в своём саду.

Вывод

Осенние многолетники — это возможность сохранить краски в саду до холодов. Выбирайте астры, хризантемы, безвременник и другие виды в зависимости от высоты и условий посадки. Правильный подбор продлит декоративность участка на несколько месяцев.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать после отцветания пионов.