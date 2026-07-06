"Огуречные" ливни: неделя затяжных дождей над Русской равниной

Что готовит погода на неделю

Лето решило сделать паузу: вместо зноя Русская равнина получит целую неделю дождей. Виноват мощный североатлантический циклон — он накрыл огромную территорию и надолго испортил погожие планы.

Автор телеграм-канала "Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений" (18+) рассказал, чего ждать от погоды и как подстроиться под затяжные осадки.

Что происходит в атмосфере

Гигантский циклон закручивает воздушные потоки от Кольского полуострова до Западного Кавказа. Из‑за него небо надолго затянет тучами, а дожди пойдут почти без остановки — лишь с короткими, чаще ночными перерывами.

В Москве, например, за неделю может выпасть до 67 мм осадков — это почти 80 % месячной нормы. Температуры тоже будут ниже обычного: ночью +9…+14, днём — всего +18…+23.

Почему дожди называют «огуречными»

Старинное название отражает связь погоды и огородных дел: такие прохладные затяжные дожди идут как раз в пору, когда наливаются огурцы, - отмечает автор.

Для самих овощей влага полезна, но тут важен баланс: для хорошего урожая достаточно 25–50 мм осадков в неделю. Если воды будет больше, растения могут пострадать.

Как пережить дождливую неделю: простые советы

берите зонт и дождевик даже на короткие выходы — ливень может начаться внезапно;

выбирайте обувь с непромокаемой подошвой и верхом — сырость держится весь день;

планируйте дела с запасом времени: из‑за дождя транспорт часто идёт медленнее;

следите за прогнозом: кратковременные «окна» без осадков лучше использовать для важных прогулок.

Вывод

Неделя дождей — не катастрофа, а просто другой ритм лета. Погода будет прохладной и сырой, зато такая влага полезна для многих культур. Если заранее подготовиться, сырая неделя пройдёт без стресса и даже добавит уюта.

Личный опыт автора

Помню, как в прошлом году такая же дождливая неделя застала меня на даче. Сначала расстроилась: ни прополоть, ни нормально пройтись по грядкам. Но потом поняла, что огурцам эта влага только на пользу, а мне самой неплохо устроить «ленивые» дни: заварить чай, почитать книгу и просто послушать стук капель по крыше. С тех пор к затяжным дождям отношусь спокойнее — иногда именно такая погода помогает выдохнуть и замедлиться.

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