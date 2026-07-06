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Петербургский вуз получил предупреждение Рособрнадзора за нарушения

Опубликовано: 6 июля 2026 15:48
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербургский вуз получил предупреждение Рособрнадзора за нарушения
фото legion-media
Ведомство зафиксировало несоответствия

Ситуация с надзорными мерами в образовательной среде сейчас на слуху — регуляторы держат руку на пульсе. Недавно Рособрнадзор опубликовал список из восьми учреждений, которым вынесены предостережения.

Среди них оказался и Санкт‑Петербургский гуманитарный университет профсоюзов — новость, которая заставляет задуматься и абитуриентов, и родителей.

Кто попал в список

Предостережения — это не санкции, а сигнал: ведомство фиксирует риски нарушений и просит заранее всё поправить. В перечень, размещенный в Едином реестре контрольных мероприятий, вошли не только вузы, но и научная организация:

  • Санкт‑Петербургский гуманитарный университет профсоюзов;
  • Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта;
  • Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина;
  • Российская международная академия туризма;
  • Московский институт предпринимательства и права;
  • Московский городской педагогический университет;
  • Дагестанский государственный технический университет;
  • Научно‑исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области.

Что это значит и как быть

Для поступающих и их семей ситуация звучит тревожно, но паниковать рано. Предостережение — профилактическая мера: вуз должен проверить внутренние процессы и устранить возможные недочёты.

Практические советы тем, кто присматривается к этим организациям:

  • проверить на сайте вуза свежие отчёты и документы по самообследованию;
  • уточнить у приёмной комиссии статус мер и сроки устранения замечаний;
  • параллельно держать в запасе 1–2 альтернативных варианта.

Ранее «Городовой» рассказывал, где подработать летом в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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