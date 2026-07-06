Петербургский вуз получил предупреждение Рособрнадзора за нарушения

Ситуация с надзорными мерами в образовательной среде сейчас на слуху — регуляторы держат руку на пульсе. Недавно Рособрнадзор опубликовал список из восьми учреждений, которым вынесены предостережения.
Среди них оказался и Санкт‑Петербургский гуманитарный университет профсоюзов — новость, которая заставляет задуматься и абитуриентов, и родителей.
Кто попал в список
Предостережения — это не санкции, а сигнал: ведомство фиксирует риски нарушений и просит заранее всё поправить. В перечень, размещенный в Едином реестре контрольных мероприятий, вошли не только вузы, но и научная организация:
- Санкт‑Петербургский гуманитарный университет профсоюзов;
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта;
- Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина;
- Российская международная академия туризма;
- Московский институт предпринимательства и права;
- Московский городской педагогический университет;
- Дагестанский государственный технический университет;
- Научно‑исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области.
Что это значит и как быть
Для поступающих и их семей ситуация звучит тревожно, но паниковать рано. Предостережение — профилактическая мера: вуз должен проверить внутренние процессы и устранить возможные недочёты.
Практические советы тем, кто присматривается к этим организациям:
- проверить на сайте вуза свежие отчёты и документы по самообследованию;
- уточнить у приёмной комиссии статус мер и сроки устранения замечаний;
- параллельно держать в запасе 1–2 альтернативных варианта.
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