Пионы отцвели — делаю этот шаг, и на следующий год цветут шапками, бутоны с кулак

После цветения пионам особенно важны калий, фосфор и бор — правильно внесённые подкормки сейчас закладывают основу для пышного и обильного цветения в следующем сезоне.

Пионы радуют нас пышными шапками в начале лета, но после цветения наступает важный этап, от которого зависит будущий урожай бутонов. Именно сейчас растения закладывают цветочные почки на следующий год, поэтому уход в этот период должен быть особенно внимательным, пишет автор блога "садоёж".

Что важно знать после цветения

Когда пионы отцвели, не торопитесь с полноценной обрезкой. Удаляют только отцветшие головки, срезая их вместе с частью цветоноса до первого развитого листочка. Это делается для того, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. При этом зелень остаётся — она нужна для фотосинтеза и дальнейшего развития.

Поливы продолжают, не дожидаясь пересыхания почвы. Сейчас активно растут корни и закладываются почки, поэтому влага растению нужна. Поливают редко, но обильно, особенно в жаркую погоду.

Чем подкормить пионы в июле

Азот после цветения пионов убираем — он вредит почкам и зимостойкости. Теперь только калий и фосфор для корней и морозостойкости.

Подкормка: борофоска (1,5 ст. л. на куст) или смесь сульфата калия (1 ст. л.) и суперфосфата (2 ст. л.), либо монофосфат калия (1 ст. л. на 10 л). Дополнительно — борная кислота (2 г на 10 л). Всё это вносим в середине лета, а не весной, потому что будущие бутоны закладываются сейчас.

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Защита от болезней

После цветения стоит осмотреть кусты. Если на листьях появились пятна или белесый налёт, проводят обработку 1% бордоской жидкостью или медьсодержащим фунгицидом. Это предотвратит распространение грибковых заболеваний и сохранит здоровье растений.

Личный опыт автора

Когда я только начала выращивать пионы, допускала ошибку: обрезала кусты сразу после цветения и не подкармливала. На следующий год бутонов было мало, и они были мелкими. Тогда изучила советы опытных цветоводов и поняла, что основное питание нужно вносить именно после отцветания, а не весной. Теперь я обязательно срезаю только сухие головки, оставляя листву, и подкармливаю борофоской. Результат — крупные шапки пионов из года в год. Обязательно слежу за влажностью и раз в неделю осматриваю кусты на предмет пятен, чтобы вовремя заметить болезнь.

Вывод

После цветения пионам нужны калий, фосфор и бор, а также умеренный полив и защита от заболеваний. Своевременная подкормка и уход сейчас — залог пышного цветения в будущем сезоне. Не запускайте растения, и они отблагодарят густыми и ароматными бутонами.

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