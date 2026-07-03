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1 ложка дешёвой подкормки в июле — и антуриум выстреливает алыми «парусами»: цветёт как заводной

Опубликовано: 3 июля 2026 15:13
 Проверено редакцией
1 ложка дешёвой подкормки в июле — и антуриум выстреливает алыми «парусами»: цветёт как заводной
1 ложка дешёвой подкормки в июле — и антуриум выстреливает алыми «парусами»: цветёт как заводной
Legion-Media
Сочетание натуральных подкормок из золы и банановой кожуры — секрет регулярного и продолжительного цветения антуриума.

Антуриум, известный также как «мужское счастье», требует повышенного внимания, особенно в период вегетации. Чтобы растение регулярно радовало яркими цветами, его необходимо правильно подкармливать. За образование бутонов и продолжительность цветения отвечают фосфор и калий — именно эти элементы должны быть в достатке в питании, пишет автор блога "ЦВЕТЫ НА ОКНЕ".

Готовые препараты или народные средства

Опытные цветоводы рекомендуют сочетать покупные удобрения с натуральными составами. Магазинные препараты удобны и сбалансированы, но природные подкормки действуют мягче, улучшают структуру почвы и не вызывают привыкания. Лучший результат даёт чередование обоих видов.

Эффективные народные подкормки

Древесная зола. Богатый источник калия и фосфора в доступной форме. Для приготовления раствора 1 ст.л. золы заливают 1 л воды, настаивают 3–4 часа, затем поливают антуриум. Подкормку проводят 1 раз в 14 дней в период активной вегетации.

Настой из банановой кожуры. Кожуру от 4 бананов моют, нарезают, помещают в трёхлитровую банку, заливают водой и настаивают 5 дней в тёмном месте. Перед применением настой разбавляют водой 1:1. Используют для полива, опрыскивания или протирания листьев, также 1 раз в две недели.

Как и когда вносить

Подкормки начинают весной, когда растение выходит из зимнего покоя, и продолжают до осени. Зимой антуриум не удобряют. Корневые и внекорневые обработки чередуют, чтобы питание поступало равномерно. Важно строго соблюдать дозировку — избыток удобрений может навредить не меньше, чем их недостаток.

Личный опыт автора

Я использую этот комплекс уже несколько лет. Мой антуриум раньше цвёл редко и неохотно, но после того как я начала чередовать золу и банановый настой с покупными удобрениями, растение преобразилось: листья стали крупнее, цветы появляются регулярно и долго не увядают. Особенно нравится банановый настой — он не только питает, но и придаёт листьям глянцевый блеск.

Вывод

Древесная зола и настой из банановой кожуры — доступные и действенные натуральные подкормки для антуриума. В сочетании с покупными препаратами они обеспечивают пышное и продолжительное цветение. Главное — соблюдать график (раз в две недели) и не превышать дозировку.

Ранее мы рассказывали, какую подкормку любит замиокулькас в июле.

Автор:
Евгения Сухова
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