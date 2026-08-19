Семена не покупаю – заготавливаю их сама: никакого пересорта, а урожай будет бить рекорды – совет агронома Ксении Давыдовой

Как заготовить семена томатов самостоятельно

Опытные дачники подтверждают, что основой высокого урожая являются качественные семена. Поэтому подходить к процессу их заготовки нужно с максимальной ответственностью для получения здорового и обильного урожая. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации читателям «Городового».

Какие плоды выбрать для извлечения семян

При отборе плодов для сбора семян рекомендуется выбирать наиболее развитые экземпляры на растении. Важно убедиться в отсутствии признаков гнили или повреждений вредителями. В процессе сбора необходимо учитывать соответствие внешних характеристик, окраски и размера плодов описанию выбранного сорта.

Для заготовки семян лучше использовать обычные сортовые томаты, избегая гибридных форм. Гибриды, как правило, не передают свои сортовые признаки последующим поколениям.

Как правильно извлечь семена

Для извлечения семян томат следует разрезать поперёк, после чего аккуратно выдавить содержимое в чистую ёмкость. К семенам с мякотью необходимо добавить небольшое количество воды и оставить смесь в тёплом месте на 2–3 дня. Процесс ферментации способствует не только отделению семян от мякоти, но и уничтожению потенциально вредных микроорганизмов.

По завершении ферментации семена следует тщательно промыть несколько раз чистой водой с использованием сита. Жизнеспособные семена осядут на дно, тогда как пустые или повреждённые всплывут на поверхность.

Семена следует распределить тонким слоем на газете или ткани в сухом, хорошо проветриваемом помещении, исключая прямое воздействие солнечных лучей. Оптимальная температура для процесса сушки составляет 20-25 градусов Цельсия.

Через 5-7 дней семена достигнут необходимой степени сухости. Готовность можно определить по тактильным ощущениям и характерному хрусту при раздавливании семени.

Какие семена выбрать для хранения

После сушки рекомендуется провести отбор наиболее крупных и здоровых семян, удалив экземпляры нестандартного размера. Каждую партию семян необходимо маркировать, указывая сорт, дату сбора и любые другие релевантные характеристики, которые могут быть полезны при последующей посадке.

Хранение семян рекомендуется осуществлять в бумажных пакетах или стеклянных банках в сухом, прохладном месте. При соблюдении условий всхожесть семян сохраняется до 5 лет.

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