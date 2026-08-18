Если томаты и перец не зреют – срочно: раскладываю в теплице яблоки и решаю проблему на раз-два – советы агронома Ксении Давыдовой

Каждому садоводу известно, насколько сложно дождаться полного созревания томатов и перцев, особенно когда лето уже движется к концу, а урожай еще не сформировался. Хочу предложить для решения проблемы необычный подход: размещение яблок в теплице.
Факторы, которые могут замедлять процесс созревания томатов и перцев:
- Неподходящие условия выращивания. Томаты и перец являются теплолюбивыми культурами. При выращивании в открытом грунте они могут подвергаться стрессу из-за низких ночных температур или внезапных заморозков. Такие условия негативно влияют не только на темпы роста, но и на урожайность.
- Недостаточное освещение. Томаты и перцы требуют интенсивного солнечного света. Недостаток освещения или выращивание в затененных местах значительно замедляет их развитие.
- Избыточное увлажнение или переизбыток удобрений. Подобно многим сельскохозяйственным культурам, томаты и перец подвержены негативному влиянию избыточной влажности. Чрезмерно увлажненная почва может спровоцировать корневую гниль, что неизбежно приведет к снижению урожайности. Аналогично, неправильное применение удобрений способно замедлить темпы роста растений.
Как работает метод с яблоками
Яблоки являются природным источником этилена — газа, который активно стимулирует процесс созревания множества фруктов и овощей, включая томаты. При начале процессов гниения яблоки выделяют больше этилена, усиливая тем самым его воздействие. Этот газ является мощным катализатором созревания.
Рекомендации по применению яблок
Для этого метода подходят как свежие, так и слегка подпорченные яблоки. Ключевое условие — отсутствие полного разложения плодов.
Разложите яблоки по периметру теплицы или в непосредственной близости от кустов. Это обеспечит равномерное распределение этилена по всему объему помещения.Копирование материалов с советами агронома Ксении Давыдовой возможно только при публикации активной ссылки на портал «Городовой».
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