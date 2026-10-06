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В лесах Ленобласти нашли необычных «лосей» без шерсти и рогов — объясняет биолог Глазков

Опубликовано: 6 октября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
В лесах Ленобласти нашли необычных «лосей» без шерсти и рогов — объясняет биолог Глазков
фото Global Look Press
Что за «лось» прячется в лесах Ленобласти

В лесах Ленинградской области грибники всё чаще натыкаются на необычный трофей — ежовик чешуйчатый. Народ прозвал его «лосем»: сходство и правда бросается в глаза.

О находках рассказал биолог Павел Глазков, и ажиотаж среди любителей «тихой охоты» только растёт.

Чем примечателен гриб-«лось»

Ежовик чешуйчатый — не мутант, а редкий съедобный гриб с характером. Его главная фишка — крупные тёмные чешуйки на шляпке: они и правда напоминают шкуру сохатого.

А вместо привычных пластинок снизу прячутся мягкие иголки — сразу видно, что перед тобой не заурядный боровик.

Практичный совет: как обращаться с находкой

  • Не срывать наугад: сначала сверить фото с проверенным справочником.
  • Брать только молодые экземпляры — у них мякоть плотнее и аромат ярче.
  • Сразу перебрать и почистить: чешуйки легко осыпаются, лучше не тянуть.
  • Выбирать способы готовки попроще: жарка или маринование раскрывают вкус без лишних сложностей.

Вывод

Ежовик чешуйчатый — приятный сюрприз для грибника: вкусный, без ядовитых двойников и с яркой внешностью. Главное — не торопиться и собирать с умом. Такой трофей точно украсит осенний ужин.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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