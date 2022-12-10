Всему виной стеснительность.
Похоже, дело принимает серьезный оборот.
Мадагаскарских экзотов переквалифицируют в спасателей.
Эти растения стали кое-где настоящими легендами и всенародными любимцами.
После жаркого лета леса по всей России находятся в состоянии спички: для пламени достаточно одной искры.
Минимизировать ущерб для природы в силах каждого из нас.
Если хозяин вовремя заметил поврежденные листья, то комнатное растение можно спасти.
Это любопытное существо не ядовито для человека.
Творить добро надо так, чтобы не натворить дел.
Городских птиц лучше кормить специальной зерновой смесью, но не у всех есть возможность ее купить.
Жителям столицы лучше оставаться дома из-за плохой погоды.
За уникальным взаимодействием природы и человека наблюдала вся страна.
Измученное животное попросило помощи у людей.
Вырастить таким образом можно и белый гриб, и подосиновик, и подберезовик.
Небесное тело регулирует все живое на планете.
Маленькая лесная ягода радует урожаем полтора месяца.
Этот навык не тренируют специально, хотя только он может спасти жизнь.
Весенняя погода повлияла на цветение ароматной ягоды.
Темно-синяя ягода является поистине волшебным природным лекарством.
Впереди жителей столицы ждет период сильной жары.