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Айсберг-призрак: что скрывал 40 лет А23а и почему ученые бьют тревогу Айсберг-призрак: что скрывал 40 лет А23а и почему ученые бьют тревогу
Айсберг А23а, занимающий значительную площадь в Южном океане, находится под угрозой полного исчезновения, предупреждают специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
11 янв 2026 19:57
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