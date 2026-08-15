Главная задача нового судна — защищать город от наводнений.
Мягкая снежная зима помогла насекомым ее пережить.
Биолог Павел Глазков предупредил жителей Петербурга и Ленобласти об опасном растении.
За последние три месяца айсберг преодолел расстояние около 1000 км.
Эти люди – в зоне риска
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Ученые сообщили, что употребляют в пищу исследуемые ими плоды.
Степень возмущённости магнитного поля Земли достигла четвёртого уровня по пятибалльной шкале.
Айсберг А23а, занимающий значительную площадь в Южном океане, находится под угрозой полного исчезновения, предупреждают специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Последствия взрыва можно будет увидеть только через 7 дней.
Астрономы сообщили, что похожее явление вновь ожидается лишь в сентябре 2028 года.
Ученые ожидают небольшую магнитную бурю 9 января.
Число дней с магнитными бурями впервые с 2015 года приблизилось к рекордному показателю.
На текущей неделе основным источником активности на Солнце выступает корональная дыра.
Ученые сообщили, что после двух последовательных вспышек и выброса плазмы на Солнце возможны изменения магнитного поля Земли.
Следующее астрономическое явление с одновременным появлением трёх планет на небе ожидается в сентябре 2038 года.
Площадь айсберга А23а в сентябре превышала 1,4 тысячи квадратных километров, и он сохраняет статус крупнейшего в мире.