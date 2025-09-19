16 и 8 дней в лесу: как грибники оказываются в западне во время «тихой охоты»

10 сентября Александр Иванов отправился вместе с друзьями в лес около деревни Каушта под Гатчиной за грибами.
Сначала они шли вместе, но потом решили разделиться и договорились встретиться у машины. Александр так и не пришел, пишет МК.
Начались поиски
Друзья пытались дозвониться и искать его, но безуспешно. О пропаже сообщили спасателям. На поиски вышли два отряда — «Экстремум» и специалисты из Тосно, позже подключились волонтеры.
Они заходили все дальше в лес и болота, но долго Александра не находили.
Чудо на восьмой день
Спустя восемь дней мужчину нашли живым. Его эвакуировали и доставили в больницу с диагнозом переохлаждение.
Как он выжил?
Александр не понял, как заблудился. По его словам, он научился выживать в таких условиях. По словам невестки, он долго ходил кругами, а потом оставался в одном месте и лежал. Костер он развести не мог, пишет 78.ru.
Две недели в лесу
Похожая история произошла недавно тоже в Ленинградской области. Пенсионер пошел за грибами и пропал на 16 дней.
Мужчину нашли в охотничьем домике на болотистой местности. Все эти дни он выживал один в лесу и даже встретил там свой 68-й день рождения, сообщает КП.
Важные выводы для грибников
Эти истории показывают, как легко заблудиться и оказаться в критической ситуации в лесу. Главное — соблюдать простые правила безопасности:
-
Никогда не отходите далеко от группы и всегда договаривайтесь о месте и времени встречи.
-
Берите с собой заряженный телефон и, если есть, GPS-навигатор.
-
Имейте запасные средства для разведения огня — спички и зажигалку в закрытом и надежном месте.
-
Сообщайте близким, куда идете и когда планируете вернуться.