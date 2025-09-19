Городовой / Общество / 16 и 8 дней в лесу: как грибники оказываются в западне во время «тихой охоты»
16 и 8 дней в лесу: как грибники оказываются в западне во время «тихой охоты»

Опубликовано: 19 сентября 2025 19:31
Грибники
16 и 8 дней в лесу: как грибники оказываются в западне во время «тихой охоты»
Global Look Press / Elena Mayorova

В последнее время в Ленобласти участились случаи, когда грибники пропадают в лесу. Эти истории — напоминание о том, что нужно быть внимательнее и тщательно готовиться к походам за грибами.

10 сентября Александр Иванов отправился вместе с друзьями в лес около деревни Каушта под Гатчиной за грибами.

Сначала они шли вместе, но потом решили разделиться и договорились встретиться у машины. Александр так и не пришел, пишет МК.

Начались поиски

Друзья пытались дозвониться и искать его, но безуспешно. О пропаже сообщили спасателям. На поиски вышли два отряда — «Экстремум» и специалисты из Тосно, позже подключились волонтеры.

Они заходили все дальше в лес и болота, но долго Александра не находили.

Чудо на восьмой день

Спустя восемь дней мужчину нашли живым. Его эвакуировали и доставили в больницу с диагнозом переохлаждение.

Как он выжил?

Александр не понял, как заблудился. По его словам, он научился выживать в таких условиях. По словам невестки, он долго ходил кругами, а потом оставался в одном месте и лежал. Костер он развести не мог, пишет 78.ru.

Две недели в лесу

Похожая история произошла недавно тоже в Ленинградской области. Пенсионер пошел за грибами и пропал на 16 дней.

Мужчину нашли в охотничьем домике на болотистой местности. Все эти дни он выживал один в лесу и даже встретил там свой 68-й день рождения, сообщает КП.

Важные выводы для грибников

Эти истории показывают, как легко заблудиться и оказаться в критической ситуации в лесу. Главное — соблюдать простые правила безопасности:

  • Никогда не отходите далеко от группы и всегда договаривайтесь о месте и времени встречи.

  • Берите с собой заряженный телефон и, если есть, GPS-навигатор.

  • Имейте запасные средства для разведения огня — спички и зажигалку в закрытом и надежном месте.

  • Сообщайте близким, куда идете и когда планируете вернуться.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
