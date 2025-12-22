Сколько вы будете платить за свой телефон, чтобы он не стал «кирпичом»

Когда регистрация становится платной обузой для россиян.

Инициатива Министерства цифрового развития РФ вызывает широкий общественный резонанс: ведомство планирует ввести обязательную платную регистрацию смартфонов в единой базе IMEI-номеров.

Фактически, это означает, что россияне будут вынуждены оплачивать процедуру, которую ранее осуществляли импортеры. Возникает закономерный вопрос — зачем это нужно и каковы будут последствия отказа от регистрации.

Смена плательщика: от продавца к потребителю

На данный момент процесс регистрации IMEI финансируется теми, кто ввозит партию телефонов с целью последующей продажи. Однако, согласно новой инициативе, платить за внесение данных в базу придется всем.

Максим Александров, эксперт программных продуктов компании «Код Безопасности», поясняет суть грядущих изменений порталу «Городовой»:

“Согласно инициативе Минцифры, регистрировать продукцию придется не только официальным распространителям, но и тем, кто ввозит её по серому импорту или просто при личном заказе”.

Цена бездействия: угроза блокировки связи

Нововведение несет в себе не только финансовые, но и функциональные риски для пользователей. Отсутствие регистрации повлечет за собой серьезные ограничения.

Эксперт предупреждает:

“Грубо говоря, нужно будет платить какой-то сбор, иначе часть функций окажутся недоступными, например, сотовая связь — её будет блокировать оператор”.

Таким образом, своевременная и платная регистрация становится условием для полноценного использования устройства.

Временный статус для гостей города

Новые правила создают прецедент, требующий уточнения деталей. Это касается не только постоянных жителей.

Максим Александров указывает на потенциальное разделение пользователей:

“Что касается тех, кто в России находится временно, им, вероятно, потребуется какая-то временная регистрация”.

Эта мера призвана закрыть лазейки в системе учета, одновременно налагая новые обязательства на всех владельцев мобильных устройств, ввозимых на территорию страны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.