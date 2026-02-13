Городовой / Город / Возвращение домой: шедевр Брюллова снова в Русском музее
Возвращение домой: шедевр Брюллова снова в Русском музее

Опубликовано: 13 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Russian Look
Работы художника в течение семи месяцев выставлялись в Третьяковской галерее в Москве.

Знаменитая картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» вернулась в постоянную экспозицию Русского музея. Об этом сообщила директор музея Алла Манилова в интервью KP.RU.​

Произведение вместе с еще 32 работами художника семь месяцев демонстрировалось в Третьяковской галерее в Москве.

Сенсации экспозиции

Манилова отметила, что выставка представила все ключевые шедевры Брюллова, включая редкие полотна первого ряда от частных коллекционеров Москвы и Петербурга, которые ранее не были доступны публике и вряд ли появятся в ближайшее время.​

Особый интерес вызвал полноразмерный эскиз плафона Исаакиевского собора, перенесенный Брюлловым с холста на потолок храма, а также картина «Христос во гробе», находящаяся за границей более века.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
