Возвращение домой: шедевр Брюллова снова в Русском музее

Знаменитая картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» вернулась в постоянную экспозицию Русского музея. Об этом сообщила директор музея Алла Манилова в интервью KP.RU.
Произведение вместе с еще 32 работами художника семь месяцев демонстрировалось в Третьяковской галерее в Москве.
Сенсации экспозиции
Манилова отметила, что выставка представила все ключевые шедевры Брюллова, включая редкие полотна первого ряда от частных коллекционеров Москвы и Петербурга, которые ранее не были доступны публике и вряд ли появятся в ближайшее время.
Особый интерес вызвал полноразмерный эскиз плафона Исаакиевского собора, перенесенный Брюлловым с холста на потолок храма, а также картина «Христос во гробе», находящаяся за границей более века.