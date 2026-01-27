Городская соль реально угрожает зверью: я нашел три признака, что вашему псу скоро будет плохо — не ждите, пока он начнет хромать

Наступление зимы в мегаполисах — это не только мороз, но и повсеместное использование соляных смесей и химических реагентов для очистки тротуаров и проезжей части.

Эти вещества, жизненно необходимые для безопасности пешеходов, становятся настоящей угрозой для нежной кожи лап собак.

Ветеринар Николай Логинов делится с порталом «Городовой» мнениями о том, какие средства действительно работают, а какие могут принести больше вреда, чем пользы.

Обувь как безальтернативное решение

Главным и наиболее надежным способом защиты лап специалист считает использование специальной обуви для собак.

“Просто-напросто использовать обувь специальную, которая выпускается для этих случаев, для собак”, — утверждает ветеринар.

Однако, эксперт отмечает практические сложности: такая обувь широко доступна для мелких пород, на крупных найти сложнее.

Реактивы обладают высокой агрессивностью. Если обувь портится, если резина поддается воздействию химии, то “конечно, страдает и защищенная кожа собаки”.

Воск против экземы: сомнения эксперта

Среди владельцев популярны и альтернативные методы, например, защитные воски. Ветеринар относится к этому методу скептически, сомневаясь в его эффективности и удобстве.

Он предполагает, что проще приобрести обувь или даже прибегнуть к временным мерам:

“Делать из полиэтилена такие мешки, или фиксировать их, чтобы животное не соприкасалось с реагентом”.

Однако воск несет в себе риск усугубления уже существующих проблем.

“Кожа перестает дышать”, — предупреждает Логинов, хотя и уточняет, что воск необходимо смывать после прогулки.

Но если у животного уже есть раздражение или “межпальцевая экзема”, то “мытье будет усугублять воспалительный процесс”. В таких случаях контакт с влагой после нанесения воска может принести вред, поэтому “лучше в таких случаях держать в сухости”.

Стратегия избегания и незанятая ниша

Помимо механической защиты, важно стараться избегать мест обработки.

“Стараться избегать таких мест, где все это насыпано”, — советует Логинов, предлагая искать участки, где реагенты не используются, например, во дворах или ближе к деревьям.

Эксперт видит большой потенциал для развития малого бизнеса в этой области. Учитывая дефицит качественной обуви для крупных собак, существует “большое поле деятельности для предпринимателей”.

Они могли бы заняться пошивом обуви из непромокаемых материалов — кожи или плащевки, создавая модели “по породам”, а не просто по размерам.

“И такая защита в этот сезон будет помогать, выручать”.

Наклейки и силиконовый протектектор

В качестве еще одной потенциальной защиты упоминаются специальные защитные наклейки на лапы, которые приклеиваются непосредственно на подушечки.

Эти средства часто имеют плотный материал с силиконовым протектором и позиционируются как защита от ожогов, порезов и химических реагентов. Ветеринар допускает их пользу:

“Да, если с силиконовым протектором, то это, конечно, может помочь, наверное”.

Главный принцип, по его словам, в том, чтобы “избежать контакта” лапки с агрессивным веществом. Если реагенты наступают, “значит, надо сделать так, чтобы контакта лапки не было".

Радикальные, но трудоемкие импровизации

В качестве крайнего, хотя и крайне утомительного, варианта рассматривается импровизация с использованием подручных средств. Теоретически, можно использовать многослойную защиту:

“Надели два пакета, чтобы они не порвались. А сверху носок и скотчем замотали”.

Однако ветеринар сразу же подчеркивает непрактичность такого подхода:

“Но это каждый раз, представляете, каждая прогулка, это надо будет все сделать”.

В контексте необходимости быстрой и надежной защиты, обувь остается предпочтительным, хоть и не всегда доступным вариантом.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.