Вода прозрачнее хрусталя: где находится самое чистое море на Земле и почему в нем нельзя искупаться

В самом чистом море планеты видимость более 80 м

Чем ближе купальный сезон, тем чаще у людей появляются мысли о поездке на море. Только представьте, что вы стоите на корабле, смотрите за борт и видите дно на глубине восьмидесяти метров. Такая картинка кажется немыслимой, но это реальность. Море Уэдделла — самое чистое море на планете, пишет канал "Интересные путешествия". Однако искупаться в нём не получится, ни за какие деньги и при очень большом желании.

Самое чистое море в мире

Море Уэдделла, о котором многие даже не слышали, официально признано самым чистым в мире. Площадь его составляет около 2,9 млн км2, максимальная глубина - 6820 метров. Расположено оно у берегов Западной Антарктиды. В 1986 году учёные на исследовательском судне «Полярштерн» провели замеры прозрачности с помощью диска Секки — простого приспособления, которое опускают в воду на тросе. Результат поразил даже ученых: диск оставался видимым на глубине 79 метров, что почти соответствует прозрачности дистиллированной воды. Для сравнения: в морях этот показатель редко превышает 20-30 метров, а в озере Байкал достигает 40 метров.

Уникальная чистота воды связана с суровыми климатическими условиями. Море Уэдделла покрыто льдом большую часть года, толщина дрейфующих льдов может достигать 10 метров. Зимой температура воды опускается до -1,8...-1,9C. В таком холоде не растут микроорганизмы и водоросли, из-за которых в тёплых морях бывает мутность. Чистоту удается сберечь и потому, что водоем изолирован от загрязнений и промышленной деятельности человека.

Почему нельзя искупаться

Даже закалённый человек не сможет находиться в воде с температурой ниже -1,5C. Организм начинает терять тепло с огромной скоростью, через 30-40 секунд наступает шок. Но главное препятствие — многометровый ледяной покров, скрывающий поверхность моря. Море Уэдделла покрыто льдом круглый год, и добраться до воды почти невозможно.



Но несмотря на экстремальные условия, море Уэдделла населено довольно густо. Здесь обитают пингвины, тюлени Уэдделла и тюлени-крабоеды, на которых охотятся морские леопарды и косатки. Воды изобилуют крилем, привлекающим усатых китов — малого полосатика, горбатого кита, синего кита и финвала.

Море Уэдделла остаётся одним из самых малоизученных мест на планете из-за сурового климата и труднодоступности, но его кристальная чистота напоминает нам о том, какой может быть вода без вмешательства человека.

