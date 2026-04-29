«Они понимали, что я боюсь»: Николай Цискаридзе честно рассказал, что Константин Хабенский сделал с МХТ
«Они понимали, что я боюсь»: Николай Цискаридзе честно рассказал, что Константин Хабенский сделал с МХТ

Опубликовано: 29 апреля 2026 19:33
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
По словам артиста, в театре царит редкая атмосфера поддержки и уважения.

Николай Цискаридзе приехал в Петербург с гастролями МХТ имени Чехова. Он вышел на сцену в спектакле «Кабала святош», но после выступления говорил не только о роли.

Артист откровенно признался: то, что сделал Константин Хабенский с театром за последние годы, вызывает у него настоящий шок. В хорошем смысле.

Для Цискаридзе работа в МХТ стала открытием. Николай — человек из мира балета, и в драматическом театре он чувствовал себя немного чужим. Он боялся, что его не примут. Но вышло наоборот.

"Они понимали, что я боюсь. Спектакль сделан в дикой любви и уважении всех друг к другу. Это очень чувствуется", - цитирует Цискаридзе КП.

Атмосфера, которой можно позавидовать

Главное, что отмечает Цискаридзе — это доброта внутри коллектива. В театральном мире часто встречаются интриги и зависть, но в нынешнем МХТ всё иначе.

Цискаридзе уверен: такую «дикую любовь» и сплоченность создал именно Константин Хабенский. Артисты чувствуют себя защищенными, а не просто винтиками в машине.

В то же время Николай не удержался от критики в адрес своего родного Большого театра. Он сравнил подход Хабенского с работой так называемых «крепких хозяйственников».

Последние 20 лет в Большом театре Цискаридзе называет постыдными. По его словам, когда к власти приходят управленцы-чиновники, а не творцы, искусство умирает.

Константин Хабенский возглавил МХТ в 2021 году после смерти Олега Табакова и недолгого руководства Сергея Женовача. За это время он смог вернуть в театр «звездный» дух и доверие публики.

Автор:
Юлия Аликова
