Беру бутылку – и иду на охоту: майские жуки и хрущи галопом рванут в ловушку – победа будет за вами

Опытные садоводы прекрасно знают о потенциальном вреде, который майский жук может нанести сельскохозяйственным культурам. Личинки этого насекомого способны повреждать корнеплоды, тогда как взрослые особи питаются листьями и цветками растений. Ниже представлен метод изготовления эффективной приманки из доступных материалов.
Как сделать ловушку
Для создания ловушки потребуется пластиковая бутылка. Необходимо отрезать горлышко до начала сужения. Затем следует проделать четыре отверстия для крепления веревок. В бутылку заливается сладкий напиток, квас или разбавленное варенье. Ловушка подвешивается на дерево, после чего можно ждать попадания в нее майских жуков.
Устанавливать такие ловушки нужно с мая и использовать их на протяжении всего сезона. Это позволит защитить растения, в том числе от хрущей.
Как бороться с личинками
Для борьбы с личинками можно приготовить раствор, состоящий из 100 граммов нашатырного спирта и 10 литров воды. Этим раствором следует поливать почву.
Перекопка почвы в весенний или осенний период способствует вынесению личинок на поверхность, где они становятся добычей для птиц либо погибают под воздействием солнечного света или мороза.
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