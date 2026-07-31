Вонь из выгребной ямы канет в Лету: решили проблему копеечным средством – залили 3 литра, и туалет пахнет ромашками

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Мощный освежитель для дачного туалета: покидали ботву – и запах исчез, как по волшебству

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Что и как посадить у туалета на даче, чтобы реже заниматься его чисткой: советы от профи

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Весной от крыс и мышей - обязательно: этот запах грызуны не переносят - весь сезон на дачу носа не кажут

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Без откачки и спецтехники: выгребную яму чищу только этим способом - больничные туалеты так не сверкают

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Извел мышиный запах с дачи: уборка не спасала, а этот копеечный диффузор убил вонь

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