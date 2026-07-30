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Бабушкин способ, от которого помидоры краснеют за сутки: работает даже в холодное лето

Опубликовано: 30 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Бабушкин способ, от которого помидоры краснеют за сутки: работает даже в холодное лето
Бабушкин способ, от которого помидоры краснеют за сутки: работает даже в холодное лето
Городовой ру
Как ускорить созревание томатов

Август – это период бурной деятельности на приусадебных участках. Нередко наблюдается ситуация, когда у одних садоводов урожай изобилует спелыми плодами, в то время как у других процесс созревания томатов задерживается.

Опытные садоводы в таких случаях не паникуют. Вместо этого они применяют проверенные временем агротехнические методы, передаваемые из поколения в поколение. Агроном Ксения Давыдова поделилась подробностями.

Напугайте томаты

Примечательно, что растения, подобно всем живым организмам, реагируют на условия окружающей среды. В комфортных условиях они склонны к замедленному развитию. Однако при возникновении дефицита ресурсов активируется механизм выживания.

В биологии этот процесс известен как «стресс-синдром». Растение получает сигнал о неблагоприятных условиях, таких как недостаток влаги или высокая температура, что стимулирует ускоренное созревание семян внутри плодов. В результате, ранее незрелые плоды начинают активно краснеть.

Алгоритм действий

  • За пять дней до начала процедуры необходимо полностью прекратить полив.
  • Выберите солнечный день. Обеспечьте закрытие всех дверей и окон.
  • Оставьте растения в условиях повышенной температуры на 2–3 часа. Превышение времени может привести к нежелательным последствиям – повреждению листвы, вместо ожидаемого созревания плодов.
  • На следующий день повторите процедуру.
  • Утром третьего дня приготовьте раствор монофосфата калия: 1 столовая ложка на 2 литра воды. Опрыскайте кусты по листу.

Если все сделать правильно, томаты начнут краснеть моментально.

Ранее мы рассказали, как сделать компост за три месяца.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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