Народные приметы на 31 июля: что запрещено в день Емилиана

В этот день не начинали новых дел, не купались после заката и не убивали пауков.

Последний день июля в народном календаре носит имя Омельяна. В это время завершались полевые работы, и крестьяне подводили итоги летнего труда. Этот день был насыщен обрядами, запретами и наблюдениями за природой, которые помогали предсказать погоду на осень и зиму, пишет "Аргументы и Факты".

Святой, разрушивший капище

Раб Емилиан жил в IV веке и тайно исповедовал христианство. Когда император Юлиан начал гонения, он не стерпел — проник в языческий храм и разбил всех идолов. За это преступление схватили невиновного, но Емилиан признался и спас его. Его приговорили к сожжению, но огонь его не тронул — тогда он сам шагнул в пламя и с молитвой отошёл к Богу.

Традиции дня Омельяна

Вот и Омельянов день подоспел. На юге в это время жатву уже заканчивали. И было в этом свой ритуал: на поле, где хлеб уже срезали, серпы раскладывали кругом, а сверху приглашали батюшку — молебен служить. Инструменты после освящения бережно убирали до следующего года: считалось, что так благословение на будущий урожай сохраняешь.

А после трудов — баня! И не простая, а с вениками из ржаной соломы и трав, что в поле росли. Говорили, такой пар не просто тело моет — он усталость как рукой снимает и силы новые даёт. И заходили в парную не абы как, а с поклоном — чтобы банного духа не рассердить.

И ещё с этого дня у хозяек горячая пора начиналась. Варенье варили, огурцы солили, грибы с ягодами сушили — запасались, словно предчувствуя зиму. А в народе говорили: «Омельян пришёл — грибов-ягод нашёл, велит заготавливать». Сразу понимаешь — лето на исходе, и надо успеть.

Что запрещалось делать 31 июля

В этот день нельзя было браться за много дел сразу — суета сулила неудачи. Не советовали оставаться в одиночестве, особенно незамужним девушкам, чтобы не остаться без пары. Свадьбы и свидания откладывали — верили, что брак будет недолгим. Обсуждение семейных планов и финансовые операции также были под запретом.

Не полагалось переедать, подметать дом и выносить мусор — так можно было вымести удачу. Купание после заката считалось опасным из-за нечистой силы. В баню ходили только вместе, не снимали нательный крест и не засиживались после третьего пара.

Стрижка и покраска волос могли навлечь болезни, чужая расчёска — перепутать судьбы. Не отказывали в помощи, избегали ссор и сквернословия. Не убивали пауков, не начинали строительство и не переезжали.

Приметы погоды

Дождь предвещал сырую осень, жара — морозный декабрь.

Сильный ветер сулил переменчивую погоду, обильная роса — урожай корнеплодов.

Высоко летающие ласточки обещали ясный день, утренний туман — затяжные дожди.

Раскатистый гром — к долгому ненастью, короткий — к быстрому дождю.

Пауки за плетением паутины — к сухой погоде, муравьи, заделывающие входы в муравейник, — к непогоде.

Вывод

Омельянов день завершал жатву, давал отдых телу и душу, открывал сезон заготовок. Запреты этого дня помогали сохранить мир в доме и не навлечь беду.

Ранее мы рассказывали о приметех в день великомученицы Марины.