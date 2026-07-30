Прыжок на 2500 рублей: что на самом деле скрывает знак «Купание запрещено»

Когда на улице «плюс тридцать», ближайший пруд кажется раем. Но прежде чем прыгать в воду, посмотрите по сторонам.
Если видите табличку «Купание запрещено» или перечеркнутого человечка в красном круге — это не просто прихоть чиновников. Это предупреждение о реальной опасности и возможном штрафе.
Адвокат Татьяна Стоякина рассказала "Городовому", где в Ленобласти можно заработать штраф за купание в неположенном месте.
Почему пляж под запретом?
Обычно воду закрывают по двум причинам: она либо грязная, либо опасная.
- Невидимая зараза. В воде могут быть кишечные палочки, паразиты или токсичные выбросы. После такого заплыва можно легко оказаться в инфекционной больнице.
- Скрытые ловушки. На «диких» пляжах дно никто не чистит. Там могут быть острые коряги, битое стекло, глубокие ямы или сильное течение, которое унесет за секунды.
- Нет спасателей. На официальном пляже есть пост МЧС и аптечка. На запрещенном — в случае беды помогать будет некому.
Штрафы: сколько стоит «запретный» заплыв?
В России нет единого штрафа для всех. Каждый регион сам решает, какую сумму взимать.
"Размер штрафов за купание в неположенно необорудованных местах в Ленинградской области составляет от полутора тысяч до 2 500 ₽ на граждан.
Ответственность за это нарушение предусмотрена статьёй 2.10 областного закона Ленинградской области N 47—ОС об административных правонарушениях.
На должностных лиц наладывается штраф в размере от четырёх до 5 000 ₽, на юридических лиц — от 50 до 100 000 рублей", - говорит эксперт.
Выписать штраф может не только полиция, но и сотрудники МЧС или представители местной администрации. Они регулярно ходят в рейды, особенно в разгар сезона.
Дети без присмотра
Если спасатели или полиция увидят в воде ребенка без взрослых, накажут родителей. Это считается неисполнением родительских обязанностей.
В этом случае придется не только платить штраф, но и объясняться с комиссией по делам несовершеннолетних.
Как найти «легальное» место?
Самый простой способ — зайти на сайт местного управления Роспотребнадзора или МЧС. Каждый год они публикуют списки проверенных пляжей, где дно обследовано водолазами, а вода прошла проверку в лаборатории.
"Наличие знаков или надписи «купаться запрещено», означает прямой запрет на вход в воду, за соблюдением которого следят патрули МЧС и полиция во время рейдов.
Они же могут выписать штраф за купание в неположенном месте", - отмечает адвокат.
Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге и области можно безопасно купаться.