Прыжок на 2500 рублей: что на самом деле скрывает знак «Купание запрещено»

Эксперт объяснил, кто может оштрафовать за купания в неположенном месте.

Когда на улице «плюс тридцать», ближайший пруд кажется раем. Но прежде чем прыгать в воду, посмотрите по сторонам.

Если видите табличку «Купание запрещено» или перечеркнутого человечка в красном круге — это не просто прихоть чиновников. Это предупреждение о реальной опасности и возможном штрафе.

Адвокат Татьяна Стоякина рассказала "Городовому", где в Ленобласти можно заработать штраф за купание в неположенном месте.

Почему пляж под запретом?

Обычно воду закрывают по двум причинам: она либо грязная, либо опасная.

Невидимая зараза. В воде могут быть кишечные палочки, паразиты или токсичные выбросы. После такого заплыва можно легко оказаться в инфекционной больнице. Скрытые ловушки. На «диких» пляжах дно никто не чистит. Там могут быть острые коряги, битое стекло, глубокие ямы или сильное течение, которое унесет за секунды. Нет спасателей. На официальном пляже есть пост МЧС и аптечка. На запрещенном — в случае беды помогать будет некому.

Штрафы: сколько стоит «запретный» заплыв?

В России нет единого штрафа для всех. Каждый регион сам решает, какую сумму взимать.

"Размер штрафов за купание в неположенно необорудованных местах в Ленинградской области составляет от полутора тысяч до 2 500 ₽ на граждан. Ответственность за это нарушение предусмотрена статьёй 2.10 областного закона Ленинградской области N 47—ОС об административных правонарушениях. На должностных лиц наладывается штраф в размере от четырёх до 5 000 ₽, на юридических лиц — от 50 до 100 000 рублей", - говорит эксперт.

Выписать штраф может не только полиция, но и сотрудники МЧС или представители местной администрации. Они регулярно ходят в рейды, особенно в разгар сезона.

Дети без присмотра

Если спасатели или полиция увидят в воде ребенка без взрослых, накажут родителей. Это считается неисполнением родительских обязанностей.

В этом случае придется не только платить штраф, но и объясняться с комиссией по делам несовершеннолетних.

Как найти «легальное» место?

Самый простой способ — зайти на сайт местного управления Роспотребнадзора или МЧС. Каждый год они публикуют списки проверенных пляжей, где дно обследовано водолазами, а вода прошла проверку в лаборатории.

"Наличие знаков или надписи «купаться запрещено», означает прямой запрет на вход в воду, за соблюдением которого следят патрули МЧС и полиция во время рейдов. Они же могут выписать штраф за купание в неположенном месте", - отмечает адвокат.

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