Сахарная пудра на пальцах и запах огурца над Невой: пробуем Петербург на вкус

Эксперт рассказал, где попробовать петербургские блюда.

Петербурга - этогород, где имперский лоск соседствует с советскими очередями, а весной улицы пахнут не цветами, а свежими огурцами.

Издатель ресторанного гида The Taste Алексей Поликарпов рассказал "Городовому", где прочувствовать настоящую петербургскую кухню.

Пышки: сахарная пудра и дух 50-х

Если вы не ели пышки, вы не были в Питере. Это не просто пончики, это настоящий ритуал. Пышка должна быть горячей, жирной и густо посыпанной сахарной пудрой.

"Легендарная «Пышечная» на Большой Конюшенной работает с 1958 года — очереди, советский интерьер, пышка почти по символической цене. Также стоит заглянуть в «Пышечную на Садовой»", - советует эксперт.

Корюшка: рыба с ароматом огурца

Весной Петербург сходит со ума по корюшке. Это маленькая рыбка, которая пахнет свежим огурцом. Пётр I обожал её и называл «царской рыбой».

Сезон короткий: апрель и май. В это время корюшку жарят везде — от пафосных ресторанов до уличных лотков.

Самый шик — есть её прямо у Петропавловской крепости. Главное правило: рыбка должна быть мелкой и зажаренной до хрустящей корочки, чтобы её можно было есть целиком, как семечки.

"Хорошие адреса: ресторан «Юнга Seafood & Bar», «Русская рыбалка», «Корюшка» у Петропавловки, а также на Василеостровском рынке — там её жарят прямо при вас", - советует Алексей Поликарпов.

Десерты с историей: «Север» и «Метрополь»

Питер — город сладкоежек. В советское время за местными тортами выстраивались очереди. Главный хит — торт «Ленинградский». Это песочные коржи, много шоколадного крема и коньячная пропитка.

За аутентичным вкусом идите в кондитерскую «Север» на Невском. Их фирменный знак с белыми медведями знают все горожане.

Обязательно попробуйте «Ленинградский набор» — маленькие пирожные, которые удобно брать под кофе. Это тот самый вкус из детства наших родителей.

Имперский след: не только булочки

Петербургская кухня — это еще и наследие аристократов. Именно здесь придумали Бефстроганов (мясо по-строгановски).

Граф Строганов был старым и не мог жевать жесткое мясо, поэтому его повар придумал резать говядину мелкими кусочками и тушить в сметанном соусе.

Также город славится своими супами. Если хотите почувствовать себя дворянином, ищите в меню рассольник по-ленинградски или наваристую уху.

Итог: что нужно сделать туристу?

Встать в очередь за пышками на Конюшенной. Весной найти ресторан с видом на Неву и заказать порцию жареной корюшки. Купить коробку пирожных в «Севере» и съесть их на лавочке в Летнем саду.

Петербургская еда — это не про высокую кухню, а про атмосферу и традиции, которые не меняются десятилетиями.

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