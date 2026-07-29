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Кладу на рис 2 кусочка – и плов получается рассыпчатым: не вязкая каша, а ресторанное блюдо – вкуснее, чем в Узбекистане

Опубликовано: 29 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Кладу на рис 2 кусочка – и плов получается рассыпчатым: не вязкая каша, а ресторанное блюдо – вкуснее, чем в Узбекистане
Кладу на рис 2 кусочка – и плов получается рассыпчатым: не вязкая каша, а ресторанное блюдо – вкуснее, чем в Узбекистане
Городовой ру
Как приготовить плов вкусно и быстро

Плов кажется простым блюдом, но вместо рассыпчатого золотистого риса у многих получается вязкая каша с разваренными овощами. Секрет кроется не в дорогих продуктах или экзотических специях, а в строгом соблюдении технологии на каждом этапе, пишет ИА EAOmedia.

Правило 1. Подготовка продуктов

Начните с мяса – берите жирные куски (баранину, свинину или говядину) и режьте их крупно, чтобы внутри остался сок. Морковь обязательно шинкуйте соломкой, но никогда не используйте терку: мелкая стружка быстро разваривается и превращает блюдо в кашицу. Лук нарезайте полукольцами, а чеснок оставляйте целыми головками, слегка очистив от верхней шелухи.

Правило 2. Технология закладки

Рис засыпайте только в кипящий зирвак (мясо с овощами) и заливайте крутым кипятком. Строго соблюдайте пропорцию 1:1 – это позволит зернам впитать ровно столько влаги, сколько нужно для готовности, без избытка. Не перемешивайте плов после добавления риса, иначе крахмал выделится в бульон и сделает блюдо клейким.

Правило 3. Финальный акцент

За 5 минут до того, как плов приготовится, положите поверх риса несколько кусочков черствого хлеба. Они впитают лишнюю жидкость, мягко распределяя её по поверхности, и обеспечат идеальную суховатость зерен. После выключения огня накройте казан крышкой и дайте настояться 15–20 минут – рис "дойдет" и станет еще более рассыпчатым.

Короткий алгоритм идеального плова:

  • Режьте мясо крупно, морковь – соломкой, лук – полукольцами.
  • Соблюдайте пропорцию риса и кипятка 1:1.
  • Не мешайте блюдо после закладки крупы.
  • Положите хлеб за 5 минут до готовности для удаления лишней влаги.

Советы от автора

«Долгое время мой плов напоминал рисовую кашу, пока я не перестала тереть морковь и не начала заливать крупу строго кипятком. Разница стала заметна с первой же попытки – зернышко к зернышку. Теперь это мое коронное блюдо».

Ранее "Городовой" сообщал, как приготовить шикарные котлеты.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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