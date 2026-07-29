Кладу на рис 2 кусочка – и плов получается рассыпчатым: не вязкая каша, а ресторанное блюдо – вкуснее, чем в Узбекистане

Новости по теме

Добавляю 2 кусочка при варке — и рис зернышко к зернышку, плов не слипается, вкуснее, чем в Узбекистане

Перейти

Без мяса и риса, но плов: подсмотрел рецепт в ресторане, теперь радую домашних

Перейти

Хлеб не всему голова: эколог объяснил, чем нельзя кормить птиц зимой — и почему хлеб им опаснее мороза

Перейти

Стакан риса — за 500 рублей, а хлеб — за семейную реликвию. Как блокадный Ленинград боролся за жизнь

Перейти

Врач поделился рецептом не только вкусного, но и полезного плова: от риса отказываться не нужно

Перейти