Кладу на рис 2 кусочка – и плов получается рассыпчатым: не вязкая каша, а ресторанное блюдо – вкуснее, чем в Узбекистане

Плов кажется простым блюдом, но вместо рассыпчатого золотистого риса у многих получается вязкая каша с разваренными овощами. Секрет кроется не в дорогих продуктах или экзотических специях, а в строгом соблюдении технологии на каждом этапе, пишет ИА EAOmedia.
Правило 1. Подготовка продуктов
Начните с мяса – берите жирные куски (баранину, свинину или говядину) и режьте их крупно, чтобы внутри остался сок. Морковь обязательно шинкуйте соломкой, но никогда не используйте терку: мелкая стружка быстро разваривается и превращает блюдо в кашицу. Лук нарезайте полукольцами, а чеснок оставляйте целыми головками, слегка очистив от верхней шелухи.
Правило 2. Технология закладки
Рис засыпайте только в кипящий зирвак (мясо с овощами) и заливайте крутым кипятком. Строго соблюдайте пропорцию 1:1 – это позволит зернам впитать ровно столько влаги, сколько нужно для готовности, без избытка. Не перемешивайте плов после добавления риса, иначе крахмал выделится в бульон и сделает блюдо клейким.
Правило 3. Финальный акцент
За 5 минут до того, как плов приготовится, положите поверх риса несколько кусочков черствого хлеба. Они впитают лишнюю жидкость, мягко распределяя её по поверхности, и обеспечат идеальную суховатость зерен. После выключения огня накройте казан крышкой и дайте настояться 15–20 минут – рис "дойдет" и станет еще более рассыпчатым.
Короткий алгоритм идеального плова:
- Режьте мясо крупно, морковь – соломкой, лук – полукольцами.
- Соблюдайте пропорцию риса и кипятка 1:1.
- Не мешайте блюдо после закладки крупы.
- Положите хлеб за 5 минут до готовности для удаления лишней влаги.
Советы от автора
«Долгое время мой плов напоминал рисовую кашу, пока я не перестала тереть морковь и не начала заливать крупу строго кипятком. Разница стала заметна с первой же попытки – зернышко к зернышку. Теперь это мое коронное блюдо».
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