Этот 1 простой алгоритм жиросжигания не подводит даже в 90 лет — легко, понятно, научно

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Никакого лука и жира: делаю котлеты из говядины сочными иначе - сок брызжет даже после остывания

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Конфорки газовой плиты засияют, как у кота глаза: замочили в растворе и натерли пастой – жир и нагар сойдут струпьями

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Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет

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Где покормить белок и пожить в памятнике архитектуры: за чем стоит ехать в Выборг

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Грязные ручки на плите отмываю добела за 5 минут: нашатырь, глицерин и вода — и даже старый жир сдаётся без боя

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