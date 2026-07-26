На Руси от седины избавлялись без всякой химии: наносили отвар на волосы – и благородный оттенок радовал глаз годами

В настоящее время наблюдается возрастающая тенденция среди женщин к использованию натуральных красителей вместо химических. Например, корень ревеня, известный своими красящими свойствами еще со времен Древней Руси, позволяет придать волосам золотистый оттенок. Автор канала «СО ВКУСОМ» поделилась подробной инструкцией по применению.
Ингредиенты для окрашивания:
- 100 грамм высушенного корня ревеня;
- 500 мл очищенной воды;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 1 чайная ложка оливкового масла;
- 1 столовая ложка молотого кофе (для достижения каштанового оттенка);
- 2 столовые ложки ромашки (для осветления);
- 3 столовые ложки луковой шелухи (для получения рыжеватых тонов).
Пошаговая инструкция
Этап 1. Высушенный корень ревеня измельчите, используя кофемолку или ступку. Полученное сырье залейте холодной водой в эмалированной емкости и оставьте на 2 часа для набухания. Затем смесь поместите на водяную баню и томите под крышкой в течение 45 минут. После этого отвар процедите через марлю. В теплый отвар добавьте лимонный сок, способствующий усилению выделения пигментов.
Шаг 2. Вымойте волосы мягким шампунем, не содержащим силиконов, и слегка подсушите их полотенцем. Нанесите жирный крем по линии роста волос для защиты кожи от окрашивания. Наденьте перчатки и подготовьте кисточку для нанесения красителя.
Шаг 3. Разделите волосы на четыре секции. Начинайте нанесение отвара с затылочной зоны, тщательно пропитывая каждую прядь. Уделите особое внимание участкам с наибольшим количеством седых волос. После обработки всех волос соберите их под полиэтиленовую шапочку и утеплите полотенцем.
Шаг 4. Выдерживайте состав от 40 минут до 2 часов, в зависимости от желаемой интенсивности цвета. Для усиления эффекта допускается прогревание волос феном через полотенце. Смойте состав большим количеством теплой воды без использования шампуня. Ополосните волосы водой с добавлением яблочного уксуса (1 столовая ложка на литр воды).
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