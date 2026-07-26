На Руси от седины избавлялись без всякой химии: наносили отвар на волосы – и благородный оттенок радовал глаз годами

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Крашу волосы не химозной краской, а отваром одного корня: седина уходит, а блеск, как после ламинирования

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Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр

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Сутки на ногах, в шапочке, а волосы - как после салона: хитрости стюардесс по уходу за волосами, узнав которые вы стукнете себя по лбу

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Сахарная пудра на пальцах и запах огурца над Невой: пробуем Петербург на вкус

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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