Синоптики предупредили: воскресенье — день контрастов — от экстремальной жары до гроз и прохлады

В воскресенье по России ожидается контрастная погода: на юго-востоке и в Поволжье жара до +40°, на Урале до +35°. В центре и на северо-западе — дожди с грозами и +21…+26°, а на Дальнем Востоке — неустойчиво, с дождями и температурой до +30°.

Воскресенье принесёт России контрастную погоду: от экстремальной жары на юго-востоке до прохлады с дождями в центре и на северо-западе. Атмосферные фронты продолжат перемещаться по территории страны, создавая резкие перепады температур и осадков, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

На юге — экстремальная жара

На западе Юга ожидаются грозовые дожди, которые сдержат температуру на отметках +25...+30. На востоке региона, в низовьях Волги и Прикаспийских районах, осадков не будет, и жара достигнет экстремальных значений: столбики термометров поднимутся до +35...+40. Морская вода у Кавказа прогрелась до 24...27, у Крыма — до 22...25.

В Поволжье — сухой зной

В Среднее Поволжье приходит сухой воздух из Средней Азии. В субботу ещё возможны кратковременные дожди, но к воскресенью температура поднимется до +33...+38, местами — до +40.

На Северо-Западе — без осадков

С отходом атмосферного фронта облаков станет меньше, вероятность дождей сократится. Лишь в отдельных районах возможны небольшие грозы. Температура ровная: +21...+26.

В Центре — грозы и ливни

Фронтальные разделы продолжат дестабилизировать атмосферу. Над регионом будут формироваться кучево-дождевые облака с ливнями и грозами. Днём +21...+26.

На Урале — солнце и тепло

Антициклон не даст облакам достичь дождевой стадии. Солнце прогреет воздух до +30...+35.

В Сибири — дожди и тепло

По Южной Сибири будут смещаться фронты с грозами. В верховья Оби, Иртыша и Енисея поступает тёплый воздух, днём +23...+28.

На Дальнем Востоке — неустойчиво

Ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. В Приамурье и Приморье +25...+30, на побережье Японского моря — +18...+23.

В Петербурге и Москве

В Санкт-Петербурге в субботу высока вероятность гроз, в воскресенье осадков почти не будет, +22...+25. В Москве пройдут локальные ливни с грозами, но воздух прогреется до +23...+26.

Вывод

Воскресенье принесёт экстремальную жару до +40 на юго-востоке и в Поволжье, а также прохладу с дождями в центре и на северо-западе. На Урале — солнечное тепло до +35, на Дальнем Востоке — неустойчивая погода.

Ранее мы рассказывали, где в России ожидается жара, а где дожди.