Из аэропорта в самолет: объясняем, когда подают рукав, а когда — автобус

Простые правила, о которых не пишут в билете

Знакомая картина: стоишь у окна в зале вылета и гадаешь, пойдёшь ли по рукаву прямо в лайнер или сначала прокатишься на автобусе. Особенно нервирует такая неопределённость, когда из жаркого края прилетаешь в промозглый город.

Кто решает, какой путь ждёт пассажиров

Решение принимают не наугад: тут и диспетчеры, и договорённости авиакомпаний с аэропортами. Диспетчеры как опытные организаторы расставляют борта по перрону, чтобы всё шло по графику, а перевозчик заранее «бронирует» удобные места.

От чего зависит подача телетрапа

На выбор способа высадки влияют сразу несколько моментов:

бизнес-модель перевозчика: лоукостеры чаще выбирают удалённые стоянки, чтобы сэкономить;

длительность стоянки: если борт задержится больше чем на два с половиной часа, его отправят подальше;

тип рейса: выше шанс на рукав, если и прилёт, и вылет — в одном терминале (оба внутренние либо оба международные);

конструкция самолёта: у небольших бортов вроде ATR 72 слишком низкая высота — телетрап к ним просто не стыкуется;

занятость рукава: форс‑мажор с предыдущим рейсом может всё поменять в последний момент.

Можно ли заранее узнать, будет ли рукав

Полностью предсказать нельзя, но повысить шансы реально. Проще всего спросить на стойке регистрации — ближе к вылету информация точнее. Ещё ориентируются на номер гейта: одни выходы почти всегда с телетрапом, другие — «автобусные». Правда, даже утверждённый план могут поменять из‑за задержки.

Личный опыт автора

Пару раз я специально подгадывала вылет пораньше, чтобы успеть спросить про стоянку — и это реально помогало. А однажды всё равно попала на автобус: рейс перед нами сильно задержался, и рукав не освободился вовремя. С тех пор не строю иллюзий: в авиации даже самое чёткое расписание — это скорее план, чем гарантия.

Вывод

Телетрап — приятный бонус, но не обязательный пункт программы, отмечает источник. Его подача зависит от кучи факторов: от типа самолёта до форс‑мажоров на перроне. Пассажир повлиять не может, но может быть готов к любому сценарию. Главное — не нервничать из‑за автобуса: это обычная часть аэропортовой рутины.

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