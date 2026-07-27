Вместо рамок — забор, вместо экскурсии — палата: почему босого «гостя » Эрмитажа пришлось увозить на скорой

В последнее время в музее появилось много нарушителей порядка.

Эрмитаж — это не только шедевры Да Винчи и Рембрандта. В последнее время главный музей страны всё чаще напоминает сводки экшена.

Посетители то пытаются примерить на себя роль царя, то штурмуют крыши, то просто устраивают странные перформансы.

Забег босиком

Последний громкий случай произошел буквально на днях, 26 июля. 28-летний парень решил, что очередь и досмотр — это слишком скучно. Он был босиком, в одних шортах и майке.

Мужчина просто перемахнул через ограду и бросился во внутренний двор. Там он устроил настоящее шоу: бегал, громко кричал и размахивал руками, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники сработали быстро — «атлета» скрутили за считаные минуты. Стало ясно, что человеку плохо: он не понимал, где находится.

В итоге его увезли на скорой в психиатрическую больницу.

Король на минуту

В мае этого года в Георгиевском зале произошел еще более дерзкий случай. Один из посетителей решил, что бархатные ограждения — это просто формальность.

Он перешагнул через канат и вальяжно уселся прямо на Большой императорский трон.

Когда смотрительница сделала ему замечание, «монарх» не смутился, а начал проявлять агрессию. Уйти по-хорошему он отказался.

В итоге силовикам пришлось брать буйного любителя истории «с боем». К счастью, бесценный экспонат XVIII века не пострадал.

Опасные прогулки по крышам

Июль тоже выдался «жарким». Двое подростков решили покорить крышу Эрмитажа. Видимо, хотели сделать эффектные кадры. Но датчики охраны сработали моментально.

Парней сняли с высоты. Одному из них стало плохо, и его пришлось отправить в больницу. Второго передали полиции.

Почему это важно и что за это будет?

Многие думают, что такие выходки — это просто мелкое хулиганство. На самом деле всё гораздо серьезнее:

Безопасность превыше всего. После нападения на картину «Даная» в 1985 году (тогда её облили кислотой) Эрмитаж стал одним из самых охраняемых объектов в мире. Здесь сотни камер и датчиков. Спрятаться или остаться незамеченным невозможно. Цена ошибки. Любое прикосновение к трону или экспонатам может их испортить. Пот, жир с рук и механическое давление разрушают старинные ткани и дерево. Последствия. За такие «прогулки» можно получить не только штраф, но и реальный уголовный срок по статье «Хулиганство». А если будет поврежден экспонат — это уже колоссальные иски, которые придется выплачивать всю жизнь.

Эрмитаж - это музей: смотреть можно, трогать — категорически нельзя. А для прогулок по крышам в Петербурге есть специальные легальные площадки. Музей — не место для экстрима.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Эрмитаж планирует бороться с нарушителями порядка.