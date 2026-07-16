Уголовная ответственность и штрафы: как Эрмитаж планирует бороться с нарушителями порядка

Ущерб от действий руферов не был зафиксирован.

Накануне двое парней решили устроить себе экстремальную прогулку по крыше Зимнего дворца.

Все закончилось быстро: сработала сигнализация, приехала Росгвардия, и вечер плавно перетек в отделение полиции и больницу.

Как это было: сигнализация и скорая

Парни пробрались на крышу незаметно, но датчики охраны обмануть не удалось. Служба безопасности музея тут же вызвала Росгвардию.

Пока одни бойцы лезли наверх, другие перекрыли все возможные спуски.

Итог предсказуем: обоих задержали. Одному «туристу» стало плохо — то ли от страха, то ли от избытка адреналина. Его прямо от стен музея увезли на скорой.

Второго доставили в 78-й отдел полиции для объяснений.

Ущерба нет, но осадочек остался

После инцидента сотрудники Эрмитажа внимательно осмотрели кровлю. К счастью, зацеперы ничего не сломали и не отбили.

Несмотря на ЧП, музей не собирается нанимать еще сотню охранников. В пресс-службе заявили, что нынешняя система защиты работает отлично — ведь нарушителей поймали практически сразу, пишет 78.ru.

Раздувать штат охраны из-за нескольких любителей острых ощущений в музее считают бессмысленным.

«Штрафы — это смешно»: позиция музея

В Эрмитаже уверены: нынешние наказания никого не пугают. Сейчас за незаконный подъем на крышу памятника архитектуры чаще всего грозит лишь копеечный штраф за «мелкое хулиганство».

Музей предлагает радикальные меры:

Ввести уголовную ответственность, если памятнику нанесен хоть малейший вред. Существенно поднять штрафы, чтобы «прогулка» била по карману сильнее, чем стоит билет на самолет. Уделять больше внимания воспитанию детей, чтобы они с детства понимали ценность культуры.

Почему это проблема для Петербурга

Это уже второй случай на крыше Эрмитажа с начала 2026 года.

В Петербурге существует целая индустрия нелегальных экскурсий по крышам. Организаторы взламывают замки на чердаках и водят группы туристов за деньги.

Однако Эрмитаж для руферов — это «высшая лига» и самый желанный трофей. Зимний дворец охраняется гораздо строже обычных жилых домов, но это только подзадоривает экстремалов.

Для них это не просто прогулка, а способ заявить о себе в соцсетях. Пока наказание остается символическим, такие «налеты» вряд ли прекратятся.

Ранее «Городовой» рассказывал, что грозит петербуржцу, который устроил в Эрмитаже «вооруженную провокацию».