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Никакой пленки и только конвекция: секреты от шеф-повара, которые делают расстегай идеальным

Опубликовано: 16 июля 2026 04:38
 Проверено редакцией
Никакой пленки и только конвекция: секреты от шеф-повара, которые делают расстегай идеальным
Никакой пленки и только конвекция: секреты от шеф-повара, которые делают расстегай идеальным
Городовой ру
Эти небольшие пирожки с рыбой не оставят вас равнодушными. 

Почему расстегай так называется?

Всё просто: этот пирожок выглядит как «расстегнутая рубашка». Сверху у него всегда остается дырочка, через которую видна сочная начинка.

Это не просто красиво, это функционально — через отверстие выходит пар, а внутрь можно подлить бульон.

Шеф-повар Иван Кудряшов дал "Городовому" подробный рецепт этого блюда.

Готовим правильное тесто

Тесто нам нужно дрожжевое и сдобное. Вот базовый список продуктов:

  • Мука — 500 г (и еще 50 г, если добавите яйцо);
  • Молоко — 200 г;
  • Вода — 100 г;
  • Сахар — 15–20 г;
  • Соль — 5–6 г;
  • Сливочное масло (растопить) — 50 г;
  • Сухие дрожжи — полпакетика (6 г).

Хитрость от профи: Хотите, чтобы тесто было еще вкуснее? Добавьте в него одно яйцо.

Главное правило: Замешивайте тесто долго, минут десять. Оно должно стать гладким и перестать липнуть к рукам. После этого накройте его только полотенцем.

"Никаких плёнок, никаких холодильников, именно полотенцем, чтобы дрожжи не задохнулись и тесто было вкусным, приятным. Через часик мы его обминаем и разделяем на порционки", - говорит эксперт.

Секреты сочной начинки

Для идеального вкуса лучше смешать рыбу. Возьмите красную (семгу, форель или кету) и добавьте к ней белую (судака или треску).

"В общем, рыбу на свой вкус и цвет, потому что у всех вкусы разные. В любом случае по количеству — это не менее 700 г рыбы", - отмечает шеф-повар.

  1. Лук — это важно. Его нужно около 150 г. Режьте мелко и жарьте на сильном огне до золотистого цвета. Не томите его, а именно прижаривайте.
  2. Чеснок и специи. Добавьте к луку 5 г чеснока, соль, перец и щепотку копченой паприки для аромата.
  3. Не пережарьте! Рыбу режем кубиком, кидаем к луку на сковородку, быстро перемешиваем и снимаем с огня. Внутри пирожка рыба должна оказаться почти сырой — она «дойдет» уже в духовке и сохранит весь сок.

Лепим и запекаем

Раскатываем кружок теста, кладем в центр начинку. Защипываем края с двух сторон к центру, но середину оставляем открытой. Получается такая лодочка.

Важный момент по духовке:

  • Температура: 180–200°C.
  • Время: всего 15 минут.

"Нельзя без конвекции отпекать такие вещи, абсолютно нельзя, иначе тесто будет сухим.

Не будет подниматься, а большое количество влаги, выделяемое продуктами, не позволит пропечься тесту изнутри", - говорит эксперт.

Маленький секрет при подаче

Знаете, как ели расстегаи раньше? В открытую «дырочку» готового горячего пирожка заливали ложку растопленного сливочного масла или крепкого рыбного бульона.

Попробуйте — это превращает просто вкусный пирожок в настоящий кулинарный шедевр. Приятного аппетита!

Ранее «Городовой» рассказывал, как добиться идеального хруста малосольных огурцов.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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